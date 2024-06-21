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Что русскому хорошо... Немецкий бизнесмен не смог покинуть деревню в России - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Что русскому хорошо... Немецкий бизнесмен не смог покинуть деревню в России
Что русскому хорошо... Немецкий бизнесмен не смог покинуть деревню в России - 21.06.2024, ПРАЙМ
Что русскому хорошо... Немецкий бизнесмен не смог покинуть деревню в России
Немецкий бизнесмен Ремо Кирш, приехавший в Нижегородскую область для строительства деревни, получил должность советника главы региона по переселению... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T18:35+0300
2024-06-21T18:35+0300
нижний новгород
россия
германия
фрг
бизнесмен
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - ПРАЙМ. Немецкий бизнесмен Ремо Кирш, приехавший в Нижегородскую область для строительства деревни, получил должность советника главы региона по переселению иностранцев.Кирш получил российский паспорт и не получает за свою работу советника зарплату, уточняется в сообщении пресс-службы региона. Вместе с женой, Биргит, Ремо попал на страницы прессы и в сюжеты теленовостей весной 2023 года. Под Нижний Новгород они приехали, чтобы строить деревню для немцев. В 2021 году они продали свой бизнес в Германии и приобрели несколько гектаров земли для реализации своего проекта — экологического поселка "РуДе", состоящего из восьми домов и земельных участков для ведения сельского хозяйства. Пара надеется, что туда смогут приехать их соотечественники, с любовью относящие к России.
нижний новгород
германия
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нижний новгород, россия, германия, фрг, бизнесмен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, бизнесмен
18:35 21.06.2024
 
Что русскому хорошо... Немецкий бизнесмен не смог покинуть деревню в России

Переехавший из Германии бизнесмен стал советником нижегородского губернатора

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДома рядом с рекой Каменкой
Дома рядом с рекой Каменкой - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - ПРАЙМ. Немецкий бизнесмен Ремо Кирш, приехавший в Нижегородскую область для строительства деревни, получил должность советника главы региона по переселению иностранцев.
Кирш получил российский паспорт и не получает за свою работу советника зарплату, уточняется в сообщении пресс-службы региона.
Вместе с женой, Биргит, Ремо попал на страницы прессы и в сюжеты теленовостей весной 2023 года. Под Нижний Новгород они приехали, чтобы строить деревню для немцев. В 2021 году они продали свой бизнес в Германии и приобрели несколько гектаров земли для реализации своего проекта — экологического поселка "РуДе", состоящего из восьми домов и земельных участков для ведения сельского хозяйства. Пара надеется, что туда смогут приехать их соотечественники, с любовью относящие к России.
 
НИЖНИЙ НОВГОРОДРОССИЯГЕРМАНИЯФРГбизнесмен
 
 
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