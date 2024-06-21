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Что русскому хорошо... Немецкий бизнесмен не смог покинуть деревню в России

Что русскому хорошо... Немецкий бизнесмен не смог покинуть деревню в России - 21.06.2024, ПРАЙМ

Что русскому хорошо... Немецкий бизнесмен не смог покинуть деревню в России

Немецкий бизнесмен Ремо Кирш, приехавший в Нижегородскую область для строительства деревни, получил должность советника главы региона по переселению... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T18:35+0300

2024-06-21T18:35+0300

2024-06-21T18:35+0300

нижний новгород

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германия

фрг

бизнесмен

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - ПРАЙМ. Немецкий бизнесмен Ремо Кирш, приехавший в Нижегородскую область для строительства деревни, получил должность советника главы региона по переселению иностранцев.Кирш получил российский паспорт и не получает за свою работу советника зарплату, уточняется в сообщении пресс-службы региона. Вместе с женой, Биргит, Ремо попал на страницы прессы и в сюжеты теленовостей весной 2023 года. Под Нижний Новгород они приехали, чтобы строить деревню для немцев. В 2021 году они продали свой бизнес в Германии и приобрели несколько гектаров земли для реализации своего проекта — экологического поселка "РуДе", состоящего из восьми домов и земельных участков для ведения сельского хозяйства. Пара надеется, что туда смогут приехать их соотечественники, с любовью относящие к России.

нижний новгород

германия

фрг

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нижний новгород, россия, германия, фрг, бизнесмен