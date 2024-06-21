https://1prime.ru/20240621/nevidimka-849395496.html

В США сообщили о хаосе в рядах ВСУ из-за "оружия-невидимки" россиян

В США сообщили о хаосе в рядах ВСУ из-за "оружия-невидимки" россиян - 21.06.2024, ПРАЙМ

В США сообщили о хаосе в рядах ВСУ из-за "оружия-невидимки" россиян

Авиабомбы российской армии наносят большой ущерб ВСУ потому, что их очень трудно заметить и уничтожить, сообщил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в своем... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T18:24+0300

2024-06-21T18:24+0300

2024-06-21T18:24+0300

вооружения

всу

авиабомбы

пво

вс россии

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Авиабомбы российской армии наносят большой ущерб ВСУ потому, что их очень трудно заметить и уничтожить, сообщил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Итак, у них (россиян. — Прим. ред.) есть эти планирующие авиабомбы, которые относятся к категории высокоточных боеприпасов. Запад до сих пор не понял, как с ними бороться. Эти штуки настолько маленькие, что их практически невозможно увидеть и сбить, поэтому они продолжают вносить хаос по всему фронту, нанося урон украинцам", — отметил бывший военный.По его мнению, Киев не сможет разработать нечто подобное как минимум в ближайшие годы, и даже если ему это удастся, украинские предприятия ВПК будут уничтожаться российской авиацией и артиллерией.Дэвис полагает, что Украина не способна создать что-то подобное. Даже в случае удачи, местные заводы ВПК будут выведены из строя российской авиацией и артиллерией, заключает отставной офицер.Минобороны России сообщило, что силы ПВО в зоне спецоперации за сутки сбили 74 украинских беспилотника и 21 снаряд РСЗО HIMARS.Также указывается, что оперативно-тактической авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 105 районах.

https://1prime.ru/20240621/ssha-849378788.html

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всу, авиабомбы, пво, вс россии