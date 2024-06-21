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В США сообщили о хаосе в рядах ВСУ из-за "оружия-невидимки" россиян - 21.06.2024, ПРАЙМ
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В США сообщили о хаосе в рядах ВСУ из-за "оружия-невидимки" россиян
В США сообщили о хаосе в рядах ВСУ из-за "оружия-невидимки" россиян - 21.06.2024, ПРАЙМ
В США сообщили о хаосе в рядах ВСУ из-за "оружия-невидимки" россиян
Авиабомбы российской армии наносят большой ущерб ВСУ потому, что их очень трудно заметить и уничтожить, сообщил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в своем... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T18:24+0300
2024-06-21T18:24+0300
вооружения
всу
авиабомбы
пво
вс россии
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Авиабомбы российской армии наносят большой ущерб ВСУ потому, что их очень трудно заметить и уничтожить, сообщил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Итак, у них (россиян. — Прим. ред.) есть эти планирующие авиабомбы, которые относятся к категории высокоточных боеприпасов. Запад до сих пор не понял, как с ними бороться. Эти штуки настолько маленькие, что их практически невозможно увидеть и сбить, поэтому они продолжают вносить хаос по всему фронту, нанося урон украинцам", — отметил бывший военный.По его мнению, Киев не сможет разработать нечто подобное как минимум в ближайшие годы, и даже если ему это удастся, украинские предприятия ВПК будут уничтожаться российской авиацией и артиллерией.Дэвис полагает, что Украина не способна создать что-то подобное. Даже в случае удачи, местные заводы ВПК будут выведены из строя российской авиацией и артиллерией, заключает отставной офицер.Минобороны России сообщило, что силы ПВО в зоне спецоперации за сутки сбили 74 украинских беспилотника и 21 снаряд РСЗО HIMARS.Также указывается, что оперативно-тактической авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 105 районах.
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всу, авиабомбы, пво, вс россии
Вооружения, ВСУ, Авиабомбы, ПВО, ВС России
18:24 21.06.2024
 
В США сообщили о хаосе в рядах ВСУ из-за "оружия-невидимки" россиян

Офицер Дэвис: Россия внесла хаос в ряды ВСУ "невидимой" управляемой авиабомбой

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКорректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э (К047Э)
Корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э (К047Э) - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Авиабомбы российской армии наносят большой ущерб ВСУ потому, что их очень трудно заметить и уничтожить, сообщил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
"Итак, у них (россиян. — Прим. ред.) есть эти планирующие авиабомбы, которые относятся к категории высокоточных боеприпасов. Запад до сих пор не понял, как с ними бороться. Эти штуки настолько маленькие, что их практически невозможно увидеть и сбить, поэтому они продолжают вносить хаос по всему фронту, нанося урон украинцам", — отметил бывший военный.
По его мнению, Киев не сможет разработать нечто подобное как минимум в ближайшие годы, и даже если ему это удастся, украинские предприятия ВПК будут уничтожаться российской авиацией и артиллерией.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
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Дэвис полагает, что Украина не способна создать что-то подобное. Даже в случае удачи, местные заводы ВПК будут выведены из строя российской авиацией и артиллерией, заключает отставной офицер.
Минобороны России сообщило, что силы ПВО в зоне спецоперации за сутки сбили 74 украинских беспилотника и 21 снаряд РСЗО HIMARS.
Также указывается, что оперативно-тактической авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 105 районах.
 
ВооруженияВСУАвиабомбыПВОВС России
 
 
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