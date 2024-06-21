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"Может шокировать". В Польше удивились обману украинских властей
"Может шокировать". В Польше удивились обману украинских властей - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Может шокировать". В Польше удивились обману украинских властей
Киев обещает компенсацию за смерть военнослужащего на фронте, которую не может реализовать, сообщает МР. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T16:47+0300
2024-06-21T16:47+0300
2024-06-21T16:51+0300
политика
украина
выплата компенсаций
выплаты родным погибших участников сво
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Киев обещает компенсацию за смерть военнослужащего на фронте, которую не может реализовать, сообщает МР.По данным издания, семья погибшего солдата в ходе конфликта с Россией может получить единовременную компенсацию в размере 15 миллионов гривен или денежную помощь в связи со смертью военнослужащего в сумме 750 прожиточных минимумов.Указанная сума в разы отличается от такого рода компенсации в мире: "украинской семье обещано в три раза больше, чем получит американская, в 6,5 раза больше, чем российская и в 50 раз больше, чем польская семья", отмечает еженедельник.Автор материала задается вопросом, как такое вообще может быть, если средняя зарплата в стране составляет 5385 гривен, а государство задерживает выплаты пенсионерам.МР также подчеркивает, что компенсация производится на основании документов, с которыми часто возникают проблемы.Польское издание полагает, что украинское правительство обещает помощь, которую оно способно предоставить только в случае поддержки своих западных союзников. "Украинцы привыкли к постоянному обману со стороны сменяющих друг друга властей, но в том, что касается финансовых вопросов, они крайне щепетильны, а это может грозить очередным Майданом в Киеве", — подытожило МР.Полный текст читайте на ИноСМИ >>
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украина, выплата компенсаций, выплаты родным погибших участников сво
Политика, УКРАИНА, выплата компенсаций, выплаты родным погибших участников СВО
"Может шокировать". В Польше удивились обману украинских властей
MP: Киев обманывает украинцев обещаниями высоких компенсаций за смерть на фронте
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ.
Киев обещает компенсацию за смерть военнослужащего на фронте, которую не может реализовать, сообщает МР
.
По данным издания, семья погибшего солдата в ходе конфликта с Россией может получить единовременную компенсацию в размере 15 миллионов гривен или денежную помощь в связи со смертью военнослужащего в сумме 750 прожиточных минимумов.
Указанная сума в разы отличается от такого рода компенсации в мире: "украинской семье обещано в три раза больше, чем получит американская, в 6,5 раза больше, чем российская и в 50 раз больше, чем польская семья", отмечает еженедельник.
Автор материала задается вопросом, как такое вообще может быть, если средняя зарплата в стране составляет 5385 гривен, а государство задерживает выплаты пенсионерам.
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МР также подчеркивает, что компенсация производится на основании документов, с которыми часто возникают проблемы.
Польское издание полагает, что украинское правительство обещает помощь, которую оно способно предоставить только в случае поддержки своих западных союзников.
"Украинцы привыкли к постоянному обману со стороны сменяющих друг друга властей, но в том, что касается финансовых вопросов, они крайне щепетильны, а это может грозить очередным Майданом в Киеве", — подытожило МР.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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