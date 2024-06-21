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Орбан считает попытки Запада победить в конфликте на Украине безнадежными - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Орбан считает попытки Запада победить в конфликте на Украине безнадежными
Орбан считает попытки Запада победить в конфликте на Украине безнадежными - 21.06.2024, ПРАЙМ
Орбан считает попытки Запада победить в конфликте на Украине безнадежными
Ключевым вопросом украинского конфликта является — станет ли Украина членом НАТО и останется ли над Севастополем флаг России, при этом попытки Запада победить... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T10:56+0300
2024-06-21T10:56+0300
политика
россия
украина
нато
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 21 июн - ПРАЙМ. Ключевым вопросом украинского конфликта является — станет ли Украина членом НАТО и останется ли над Севастополем флаг России, при этом попытки Запада победить безнадежны, заявил в эфире радио Kossuth премьер Венгрии Виктор Орбан."Вопрос в конце концов заключается в том, станет ли Украина членом НАТО или нет — это война об этом. Будет ли над Севастополем — это порт в Черном море — флаг НАТО или флаг России? Русские говорят, что сейчас там флаг России, и не хотят менять на флаг НАТО. И не хотят жить вблизи от границы с такой Украиной, которая полностью вооружена НАТО новейшими видами оружия и армией", — пояснил он. По мнению Орбана, Запад хотел бы выиграть данный конфликт, но это "безнадежно", так как цена в любом случае будет "неподъемной". Ранее он сказал, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом" и этому надо помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Москву, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности.
https://1prime.ru/20240614/orban-849161666.html
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россия, украина, нато, виктор орбан
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, Виктор Орбан
10:56 21.06.2024
 
Орбан считает попытки Запада победить в конфликте на Украине безнадежными

Орбан: попытки запада победить в конфликте на Украине безнадежны

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БУДАПЕШТ, 21 июн - ПРАЙМ. Ключевым вопросом украинского конфликта является — станет ли Украина членом НАТО и останется ли над Севастополем флаг России, при этом попытки Запада победить безнадежны, заявил в эфире радио Kossuth премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Вопрос в конце концов заключается в том, станет ли Украина членом НАТО или нет — это война об этом. Будет ли над Севастополем — это порт в Черном море — флаг НАТО или флаг России? Русские говорят, что сейчас там флаг России, и не хотят менять на флаг НАТО. И не хотят жить вблизи от границы с такой Украиной, которая полностью вооружена НАТО новейшими видами оружия и армией", — пояснил он.
По мнению Орбана, Запад хотел бы выиграть данный конфликт, но это "безнадежно", так как цена в любом случае будет "неподъемной".
Ранее он сказал, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом" и этому надо помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Москву, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности.
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