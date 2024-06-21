https://1prime.ru/20240621/orban-849373754.html

Орбан считает попытки Запада победить в конфликте на Украине безнадежными

Орбан считает попытки Запада победить в конфликте на Украине безнадежными - 21.06.2024, ПРАЙМ

Орбан считает попытки Запада победить в конфликте на Украине безнадежными

Ключевым вопросом украинского конфликта является — станет ли Украина членом НАТО и останется ли над Севастополем флаг России, при этом попытки Запада победить... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T10:56+0300

2024-06-21T10:56+0300

2024-06-21T10:56+0300

политика

россия

украина

нато

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/84257/51/842575157_0:89:3078:1820_1920x0_80_0_0_045f00b3fd51f2f75242b5340af89916.jpg

БУДАПЕШТ, 21 июн - ПРАЙМ. Ключевым вопросом украинского конфликта является — станет ли Украина членом НАТО и останется ли над Севастополем флаг России, при этом попытки Запада победить безнадежны, заявил в эфире радио Kossuth премьер Венгрии Виктор Орбан."Вопрос в конце концов заключается в том, станет ли Украина членом НАТО или нет — это война об этом. Будет ли над Севастополем — это порт в Черном море — флаг НАТО или флаг России? Русские говорят, что сейчас там флаг России, и не хотят менять на флаг НАТО. И не хотят жить вблизи от границы с такой Украиной, которая полностью вооружена НАТО новейшими видами оружия и армией", — пояснил он. По мнению Орбана, Запад хотел бы выиграть данный конфликт, но это "безнадежно", так как цена в любом случае будет "неподъемной". Ранее он сказал, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом" и этому надо помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Москву, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности.

https://1prime.ru/20240614/orban-849161666.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, нато, виктор орбан