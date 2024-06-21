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Орбан назвал фон дер Ляйен прислужницей "вельзевула"
Орбан назвал фон дер Ляйен прислужницей "вельзевула" - 21.06.2024, ПРАЙМ
Орбан назвал фон дер Ляйен прислужницей "вельзевула"
по сравнению с главой Европейской народной партии Манфредом Вебером, который взял на себя роль европейского "вельзевула". Таким мнением поделился... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T17:13+0300
2024-06-21T17:13+0300
2024-06-21T17:13+0300
политика
венгрия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 21 июн - ПРАЙМ. Глава ЕК Урсула фон дер ляйен — "девочка-прислужница "по сравнению с главой Европейской народной партии Манфредом Вебером, который взял на себя роль европейского "вельзевула". Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Манфред Вебер - старинный противник Венгрии. По сравнению с ним Урсула фон дер Ляйен - девочка-прислужница", — отметил венгерский лидер.Орбан упомянул, что Вебер начал процесс огранчиения прав Венгрии в 2018 году, потому что партия Орбана не позволила ему стать президентом Еврокомиссии. Он подчеркнул, что созданная коалиция из либералов, левых и Европейской народной партии под руководством Вебера становится сторонником войны и пытается вовлечь Европу в вооруженный конфликт с Россией.Политик также призвал европейцев на выборах в Европарламент "остановить поезд, который стремится к Третьей мировой войне". Орбан заключил, что Будапешт, будучи членом НАТО, не будет включаться в противодействие за пределами своей территории.
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венгрия, виктор орбан
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан
Орбан назвал фон дер Ляйен прислужницей "вельзевула"
Орбан назвал лидера Европейской народной партии Вебера вельзевулом Евросоюза
БУДАПЕШТ, 21 июн - ПРАЙМ. Глава ЕК Урсула фон дер ляйен — "девочка-прислужница "по сравнению с главой Европейской народной партии Манфредом Вебером, который взял на себя роль европейского "вельзевула". Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Манфред Вебер - старинный противник Венгрии. По сравнению с ним Урсула фон дер Ляйен - девочка-прислужница", — отметил венгерский лидер.
Орбан упомянул, что Вебер начал процесс огранчиения прав Венгрии в 2018 году, потому что партия Орбана не позволила ему стать президентом Еврокомиссии. Он подчеркнул, что созданная коалиция из либералов, левых и Европейской народной партии под руководством Вебера становится сторонником войны и пытается вовлечь Европу в вооруженный конфликт с Россией.
Политик также призвал европейцев на выборах в Европарламент "остановить поезд, который стремится к Третьей мировой войне". Орбан заключил, что Будапешт, будучи членом НАТО, не будет включаться в противодействие за пределами своей территории.
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