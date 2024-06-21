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В Южной Корее назвали условие поставок оружия Украине - 21.06.2024, ПРАЙМ
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В Южной Корее назвали условие поставок оружия Украине
В Южной Корее назвали условие поставок оружия Украине - 21.06.2024, ПРАЙМ
В Южной Корее назвали условие поставок оружия Украине
Поставки вооружения Киеву будут зависеть от отношений между Россией и КНДР, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на чиновника из администрации президента Южной... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T09:12+0300
2024-06-21T09:12+0300
вооружения
россия
украина
южная корея
северная корея
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СЕУЛ, 21 июн - ПРАЙМ. Поставки вооружения Киеву будут зависеть от отношений между Россией и КНДР, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на чиновника из администрации президента Южной Кореи."Существуют различные варианты поставок оружия, и наша позиция по недавним событиям между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия подойдет к ситуации в будущем", — заявил собеседник издания.Так, ВСУ могут получить боеприпасы калибра 155 мм и системы противовоздушной обороны, говорится в материале.Ранее Южная Корея приняла решение о "стратегической неопределенности" в отношении поставок на Украину, чтобы оказать давление и предотвратить передачу военных технологий в Пхеньян.В рамках визита президента Путина в КНДР, оба государства заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает военную помощь в случае оборонительной войны.Этот договор был воспринят как угроза нацбезопасности Южной Кореи, по этой причине Сеул заявил о пересмотре своей позиции по поставкам оружия ВСУ. Ранее Республика Корея уже оказывала гуманитарную и финансовую помощь Киеву.
https://1prime.ru/20240620/putin-849357849.html
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россия, украина, южная корея, северная корея
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
09:12 21.06.2024
 
В Южной Корее назвали условие поставок оружия Украине

Yonhap: в Сеуле связали объем поставок оружия Киеву с позицией Москвы по КНДР

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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СЕУЛ, 21 июн - ПРАЙМ. Поставки вооружения Киеву будут зависеть от отношений между Россией и КНДР, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на чиновника из администрации президента Южной Кореи.
"Существуют различные варианты поставок оружия, и наша позиция по недавним событиям между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия подойдет к ситуации в будущем", — заявил собеседник издания.
Так, ВСУ могут получить боеприпасы калибра 155 мм и системы противовоздушной обороны, говорится в материале.
Ранее Южная Корея приняла решение о "стратегической неопределенности" в отношении поставок на Украину, чтобы оказать давление и предотвратить передачу военных технологий в Пхеньян.
В рамках визита президента Путина в КНДР, оба государства заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает военную помощь в случае оборонительной войны.
Этот договор был воспринят как угроза нацбезопасности Южной Кореи, по этой причине Сеул заявил о пересмотре своей позиции по поставкам оружия ВСУ. Ранее Республика Корея уже оказывала гуманитарную и финансовую помощь Киеву.
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