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В Южной Корее назвали условие поставок оружия Украине

В Южной Корее назвали условие поставок оружия Украине - 21.06.2024, ПРАЙМ

В Южной Корее назвали условие поставок оружия Украине

Поставки вооружения Киеву будут зависеть от отношений между Россией и КНДР, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на чиновника из администрации президента Южной... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T09:12+0300

2024-06-21T09:12+0300

2024-06-21T09:12+0300

вооружения

россия

украина

южная корея

северная корея

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СЕУЛ, 21 июн - ПРАЙМ. Поставки вооружения Киеву будут зависеть от отношений между Россией и КНДР, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на чиновника из администрации президента Южной Кореи."Существуют различные варианты поставок оружия, и наша позиция по недавним событиям между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия подойдет к ситуации в будущем", — заявил собеседник издания.Так, ВСУ могут получить боеприпасы калибра 155 мм и системы противовоздушной обороны, говорится в материале.Ранее Южная Корея приняла решение о "стратегической неопределенности" в отношении поставок на Украину, чтобы оказать давление и предотвратить передачу военных технологий в Пхеньян.В рамках визита президента Путина в КНДР, оба государства заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает военную помощь в случае оборонительной войны.Этот договор был воспринят как угроза нацбезопасности Южной Кореи, по этой причине Сеул заявил о пересмотре своей позиции по поставкам оружия ВСУ. Ранее Республика Корея уже оказывала гуманитарную и финансовую помощь Киеву.

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южная корея

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россия, украина, южная корея, северная корея