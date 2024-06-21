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Армения признала Палестину - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Армения признала Палестину
Армения признала Палестину - 21.06.2024, ПРАЙМ
Армения признала Палестину
Армения приняла решение признать Государство Палестина, говорится в публикации армянского Министерства иностранных дел в Telegram. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T12:03+0300
2024-06-21T12:03+0300
политика
палестина
армения
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ЕРЕВАН, 21 июн - ПРАЙМ. Армения приняла решение признать Государство Палестина, говорится в публикации армянского Министерства иностранных дел в Telegram.Как сказано в сообщении, одним из первоочередных вопросов на международной арене явлется катастрофическая гуманитарная ситуация в Газе, а также продолжающийся региональный конфликт. На этом фоне Ереван отверг нападение на гражданские объекты, захват заложников и присоединился к призывам об их освобождении, прекращении огня и установлении мира.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом, отмечает МИД Армении, единственный способ гарантировать разрешение конфликта - принцип израильского и арабского государств."На основании вышеизложенного Республика Армения подтверждает свою приверженность международному праву, принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов и признает Государство Палестина", - заключает армянское внешнеполитическое ведомство.Ранее в 2024 году Государство Палестина официально признали Норвегия, Испания и Ирландия.Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
https://1prime.ru/20240614/armeniya-849160584.html
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палестина, армения
Политика, ПАЛЕСТИНА, АРМЕНИЯ
12:03 21.06.2024
 
Армения признала Палестину

МИД Армении объявил о признании Государства Палестина

© fotolia.com / evalizЕреван
Ереван - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© fotolia.com / evaliz
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ЕРЕВАН, 21 июн - ПРАЙМ. Армения приняла решение признать Государство Палестина, говорится в публикации армянского Министерства иностранных дел в Telegram.
Как сказано в сообщении, одним из первоочередных вопросов на международной арене явлется катастрофическая гуманитарная ситуация в Газе, а также продолжающийся региональный конфликт. На этом фоне Ереван отверг нападение на гражданские объекты, захват заложников и присоединился к призывам об их освобождении, прекращении огня и установлении мира.
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При этом, отмечает МИД Армении, единственный способ гарантировать разрешение конфликта - принцип израильского и арабского государств.
"На основании вышеизложенного Республика Армения подтверждает свою приверженность международному праву, принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов и признает Государство Палестина", - заключает армянское внешнеполитическое ведомство.
Ранее в 2024 году Государство Палестина официально признали Норвегия, Испания и Ирландия.
Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
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ПолитикаПАЛЕСТИНААРМЕНИЯ
 
 
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