https://1prime.ru/20240621/palestina-849377543.html

Армения признала Палестину

Армения признала Палестину - 21.06.2024, ПРАЙМ

Армения признала Палестину

Армения приняла решение признать Государство Палестина, говорится в публикации армянского Министерства иностранных дел в Telegram. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T12:03+0300

2024-06-21T12:03+0300

2024-06-21T12:03+0300

политика

палестина

армения

https://cdnn.1prime.ru/img/77339/17/773391773_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_20620914b12723cf53f5db07d389fd62.jpg

ЕРЕВАН, 21 июн - ПРАЙМ. Армения приняла решение признать Государство Палестина, говорится в публикации армянского Министерства иностранных дел в Telegram.Как сказано в сообщении, одним из первоочередных вопросов на международной арене явлется катастрофическая гуманитарная ситуация в Газе, а также продолжающийся региональный конфликт. На этом фоне Ереван отверг нападение на гражданские объекты, захват заложников и присоединился к призывам об их освобождении, прекращении огня и установлении мира.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом, отмечает МИД Армении, единственный способ гарантировать разрешение конфликта - принцип израильского и арабского государств."На основании вышеизложенного Республика Армения подтверждает свою приверженность международному праву, принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов и признает Государство Палестина", - заключает армянское внешнеполитическое ведомство.Ранее в 2024 году Государство Палестина официально признали Норвегия, Испания и Ирландия.Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.

https://1prime.ru/20240614/armeniya-849160584.html

палестина

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

палестина, армения