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"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше
"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше
Проблемой для польского руководства является то, что Соединенные Штаты поставили в приоритет отправку ракет Patriot Киеву, сообщил президент Польши Анджей Дуда... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T20:18+0300
2024-06-21T20:18+0300
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Проблемой для польского руководства является то, что Соединенные Штаты поставили в приоритет отправку ракет Patriot Киеву, сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью Radio Zet."Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии", — отметил он.По его мнению, происходящее подтверждает то, что остальные западные страны производят малые объемы вооружения.20 июня координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен отправить киевскому режиму сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS.Чиновник признал, что правительство Штатов сделают это в ущерб интересам остальных союзников, уточнив, что отправка боекомплекта им будет задержана до тех пор, пока не удовлетворят нужды Киева.
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patriot, польша, военная помощь украине, сша, ракеты
Вооружения, Patriot, ПОЛЬША, военная помощь Украине, США, ракеты
"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше
Дуда назвал проблемой поставки Patriot Украине в приоритетном порядке
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ.
Проблемой для польского руководства является то, что Соединенные Штаты поставили в приоритет отправку ракет Patriot Киеву, сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью Radio Zet
.
"Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии", — отметил он.
По его мнению, происходящее подтверждает то, что остальные западные страны производят малые объемы вооружения.
В США сообщили о хаосе в рядах ВСУ из-за "оружия-невидимки" россиян
20 июня координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен отправить киевскому режиму сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS.
Чиновник признал, что правительство Штатов сделают это в ущерб интересам остальных союзников, уточнив, что отправка боекомплекта им будет задержана до тех пор, пока не удовлетворят нужды Киева.