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"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше

"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше - 21.06.2024, ПРАЙМ

"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше

Проблемой для польского руководства является то, что Соединенные Штаты поставили в приоритет отправку ракет Patriot Киеву, сообщил президент Польши Анджей Дуда... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T20:18+0300

2024-06-21T20:18+0300

2024-06-21T20:18+0300

вооружения

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военная помощь украине

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Проблемой для польского руководства является то, что Соединенные Штаты поставили в приоритет отправку ракет Patriot Киеву, сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью Radio Zet."Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии", — отметил он.По его мнению, происходящее подтверждает то, что остальные западные страны производят малые объемы вооружения.20 июня координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен отправить киевскому режиму сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS.Чиновник признал, что правительство Штатов сделают это в ущерб интересам остальных союзников, уточнив, что отправка боекомплекта им будет задержана до тех пор, пока не удовлетворят нужды Киева.

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patriot, польша, военная помощь украине, сша, ракеты