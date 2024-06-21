Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше - 21.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240621/patriot-849397515.html
"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше
"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше
Проблемой для польского руководства является то, что Соединенные Штаты поставили в приоритет отправку ракет Patriot Киеву, сообщил президент Польши Анджей Дуда... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T20:18+0300
2024-06-21T20:18+0300
вооружения
patriot
польша
военная помощь украине
сша
ракеты
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c8d4b3d779836de9f27cb8379a5b5352.jpg
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Проблемой для польского руководства является то, что Соединенные Штаты поставили в приоритет отправку ракет Patriot Киеву, сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью Radio Zet."Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии", — отметил он.По его мнению, происходящее подтверждает то, что остальные западные страны производят малые объемы вооружения.20 июня координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен отправить киевскому режиму сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS.Чиновник признал, что правительство Штатов сделают это в ущерб интересам остальных союзников, уточнив, что отправка боекомплекта им будет задержана до тех пор, пока не удовлетворят нужды Киева.
https://1prime.ru/20240621/nevidimka-849395496.html
польша
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ebbd5f3deb9cca5912277bbb91347219.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
patriot, польша, военная помощь украине, сша, ракеты
Вооружения, Patriot, ПОЛЬША, военная помощь Украине, США, ракеты
20:18 21.06.2024
 
"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше

Дуда назвал проблемой поставки Patriot Украине в приоритетном порядке

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© AFP / Ziv Koren
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Проблемой для польского руководства является то, что Соединенные Штаты поставили в приоритет отправку ракет Patriot Киеву, сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью Radio Zet.
"Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии", — отметил он.
По его мнению, происходящее подтверждает то, что остальные западные страны производят малые объемы вооружения.
Корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э (К047Э) - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
В США сообщили о хаосе в рядах ВСУ из-за "оружия-невидимки" россиян
18:24
20 июня координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен отправить киевскому режиму сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS.
Чиновник признал, что правительство Штатов сделают это в ущерб интересам остальных союзников, уточнив, что отправка боекомплекта им будет задержана до тех пор, пока не удовлетворят нужды Киева.
 
ВооруженияPatriotПОЛЬШАвоенная помощь УкраинеСШАракеты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала