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ГД определила дату рассмотрения индексации пенсий работающим пенсионерам

ГД определила дату рассмотрения индексации пенсий работающим пенсионерам - 21.06.2024, ПРАЙМ

ГД определила дату рассмотрения индексации пенсий работающим пенсионерам

Профильный комитет ГД по труду принял решение включить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам в проект порядка работы Госдумы 25 июня, следует | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T12:09+0300

2024-06-21T12:09+0300

2024-06-21T12:13+0300

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Профильный комитет ГД по труду принял решение включить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам в проект порядка работы Госдумы 25 июня, следует из документа, опубликованного в думской базе данных."Рассмотрев указанный проект федерального закона, комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов решил: включить законопроект в проект порядка работы Государственной думы 25 июня 2024 года", - говорится в документе.

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