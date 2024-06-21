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ГД определила дату рассмотрения индексации пенсий работающим пенсионерам
ГД определила дату рассмотрения индексации пенсий работающим пенсионерам - 21.06.2024, ПРАЙМ
ГД определила дату рассмотрения индексации пенсий работающим пенсионерам
Профильный комитет ГД по труду принял решение включить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам в проект порядка работы Госдумы 25 июня, следует | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T12:09+0300
2024-06-21T12:09+0300
2024-06-21T12:13+0300
экономика
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Профильный комитет ГД по труду принял решение включить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам в проект порядка работы Госдумы 25 июня, следует из документа, опубликованного в думской базе данных."Рассмотрев указанный проект федерального закона, комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов решил: включить законопроект в проект порядка работы Государственной думы 25 июня 2024 года", - говорится в документе.
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россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
ГД определила дату рассмотрения индексации пенсий работающим пенсионерам
ГД может рассмотреть индексацию пенсий работающим пенсионерам 25 июня
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Профильный комитет ГД по труду принял решение включить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам в проект порядка работы Госдумы 25 июня, следует из документа, опубликованного в думской базе данных.
"Рассмотрев указанный проект федерального закона, комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов решил: включить законопроект в проект порядка работы Государственной думы 25 июня 2024 года", - говорится в документе.