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Правительство поддержало проект об индексации пенсий работающим пенсионерам - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Правительство поддержало проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Правительство поддержало проект об индексации пенсий работающим пенсионерам - 21.06.2024, ПРАЙМ
Правительство поддержало проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Правительство РФ поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из отзыва кабмина в думской базе данных. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T15:06+0300
2024-06-21T15:09+0300
кабмин
пенсии
россия
работающие пенсионеры
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из отзыва кабмина в думской базе данных."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - написано в отзыве.
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пенсии, россия, работающие пенсионеры
Кабмин, Пенсии, РОССИЯ, работающие пенсионеры
15:06 21.06.2024 (обновлено: 15:09 21.06.2024)
 
Правительство поддержало проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из отзыва кабмина в думской базе данных.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - написано в отзыве.
 
КабминПенсииРОССИЯработающие пенсионеры
 
 
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