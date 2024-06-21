https://1prime.ru/20240621/peregovory-849383136.html
В Кремле прокомментировали заявления США по ядерным переговорам с Россией
В Кремле прокомментировали заявления США по ядерным переговорам с Россией - 21.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали заявления США по ядерным переговорам с Россией
Условия США по возможным ядерным переговорам с Россией свидетельствуют о том, что американские чиновники не следят за заявлениями президента РФ Владимира... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:58+0300
2024-06-21T13:58+0300
2024-06-21T13:58+0300
политика
дмитрий песков
сша
дснв
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Условия США по возможным ядерным переговорам с Россией свидетельствуют о том, что американские чиновники не следят за заявлениями президента РФ Владимира Путина, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению те, кто делал такие заявления в США, скорее всего, "не утруждались тем, чтобы внимательно следить за предыдущими словами президента России". "А он говорил о перспективах диалога, что мы готовы к диалогу с США", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что в Совете национальной безопасности США готовы к диалогу с Москвой по вопросу ядерных рисков.
https://1prime.ru/20240621/medvedev-849370560.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, сша, дснв
Политика, Дмитрий Песков, США, ДСНВ
В Кремле прокомментировали заявления США по ядерным переговорам с Россией
Песков: выдвигая условия по ядерным переговорам, США не следят за словами Путина
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Условия США по возможным ядерным переговорам с Россией свидетельствуют о том, что американские чиновники не следят за заявлениями президента РФ Владимира Путина, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его мнению те, кто делал такие заявления в США, скорее всего, "не утруждались тем, чтобы внимательно следить за предыдущими словами президента России". "А он говорил о перспективах диалога, что мы готовы к диалогу с США", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что в Совете национальной безопасности США готовы к диалогу с Москвой по вопросу ядерных рисков.
"Оборзевшие". Медведев ответил на предложение США договориться по ДСНВ