https://1prime.ru/20240621/peregovory-849383136.html

В Кремле прокомментировали заявления США по ядерным переговорам с Россией

В Кремле прокомментировали заявления США по ядерным переговорам с Россией - 21.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали заявления США по ядерным переговорам с Россией

Условия США по возможным ядерным переговорам с Россией свидетельствуют о том, что американские чиновники не следят за заявлениями президента РФ Владимира... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T13:58+0300

2024-06-21T13:58+0300

2024-06-21T13:58+0300

политика

дмитрий песков

сша

дснв

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Условия США по возможным ядерным переговорам с Россией свидетельствуют о том, что американские чиновники не следят за заявлениями президента РФ Владимира Путина, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению те, кто делал такие заявления в США, скорее всего, "не утруждались тем, чтобы внимательно следить за предыдущими словами президента России". "А он говорил о перспективах диалога, что мы готовы к диалогу с США", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что в Совете национальной безопасности США готовы к диалогу с Москвой по вопросу ядерных рисков.

https://1prime.ru/20240621/medvedev-849370560.html

сша

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дмитрий песков, сша, дснв