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В Кремле прокомментировали заявления США по ядерным переговорам с Россией - 21.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали заявления США по ядерным переговорам с Россией
В Кремле прокомментировали заявления США по ядерным переговорам с Россией - 21.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали заявления США по ядерным переговорам с Россией
Условия США по возможным ядерным переговорам с Россией свидетельствуют о том, что американские чиновники не следят за заявлениями президента РФ Владимира... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:58+0300
2024-06-21T13:58+0300
политика
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Условия США по возможным ядерным переговорам с Россией свидетельствуют о том, что американские чиновники не следят за заявлениями президента РФ Владимира Путина, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению те, кто делал такие заявления в США, скорее всего, "не утруждались тем, чтобы внимательно следить за предыдущими словами президента России". "А он говорил о перспективах диалога, что мы готовы к диалогу с США", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что в Совете национальной безопасности США готовы к диалогу с Москвой по вопросу ядерных рисков.
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дмитрий песков, сша, дснв
Политика, Дмитрий Песков, США, ДСНВ
13:58 21.06.2024
 
В Кремле прокомментировали заявления США по ядерным переговорам с Россией

Песков: выдвигая условия по ядерным переговорам, США не следят за словами Путина

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Условия США по возможным ядерным переговорам с Россией свидетельствуют о том, что американские чиновники не следят за заявлениями президента РФ Владимира Путина, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его мнению те, кто делал такие заявления в США, скорее всего, "не утруждались тем, чтобы внимательно следить за предыдущими словами президента России". "А он говорил о перспективах диалога, что мы готовы к диалогу с США", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что в Совете национальной безопасности США готовы к диалогу с Москвой по вопросу ядерных рисков.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
"Оборзевшие". Медведев ответил на предложение США договориться по ДСНВ
09:35
 
ПолитикаДмитрий ПесковСШАДСНВ
 
 
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