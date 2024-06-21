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Россиянам хотят запретить частные перелеты на отдых в страны ЕС

Россиянам хотят запретить частные перелеты на отдых в страны ЕС - 21.06.2024, ПРАЙМ

Россиянам хотят запретить частные перелеты на отдых в страны ЕС

Новый 14-й пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает запрел любых частных перелетов с целью для перевозки граждан РФ на деловые встречи или в места отдыха | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T17:44+0300

2024-06-21T17:44+0300

2024-06-21T18:06+0300

политика

санкции против рф

авиация

бизнес

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Новый 14-й пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает запрел любых частных перелетов с целью для перевозки граждан РФ на деловые встречи или в места отдыха на территории союза. Об этом сообщило издание EUobserver со ссылкой на полученный документ. Отмечается, что санкции приведут к дальнейшему ужесточению мер в отношении российской авиации. "Новый запрет ЕС будет распространяться на все (частные — ред.) рейсы... для осуществления запросов российских физических лиц на перевозку в определенные места отдыха или для перевозки их сотрудников на деловые встречи на территории Европейского союза", — сказано в материале. EUobserver пишет, что речь идет о рейсах, на которых российские физические или юридические лица, а также ведомства могут самостоятельно определять место и время своих взлета и посадки. Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против РФ. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения окончательно утвердят на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам 24 июня. В тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что новый пакет санкций затронет военно-промышленный комплекс, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные ограничения.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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санкции против рф, авиация, бизнес