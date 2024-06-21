https://1prime.ru/20240621/perevorot-849369880.html
СМИ: личный телохранитель Зеленского на время захватил власть в Киеве
СМИ: личный телохранитель Зеленского на время захватил власть в Киеве - 21.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: личный телохранитель Зеленского на время захватил власть в Киеве
Офицеры Управления госохраны Украины (УГО) обвинили и.о. главы ведомства - личного телохранителя Владимира Зеленского - Максима Донца в "самовольном захвате... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T09:22+0300
2024-06-21T09:22+0300
2024-06-21T09:52+0300
политика
владимир зеленский
телохранители
переворот
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg
МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Офицеры Управления госохраны Украины (УГО) обвинили и.о. главы ведомства - личного телохранителя Владимира Зеленского - Максима Донца в "самовольном захвате власти". Обращение офицеров опубликовало издание "Страна.ua", передает РИА Новости.По заявлению офицеров госохраны, после ухода с должности прежнего главы УГО Максим Донец, являясь его заместителем, сам издал указ о своем повышении. Это, как считают офицеры, факт нарушения закона и свидетельствует о "самовольном захвате власти в государственном правоохранительном органе".Донец, как утверждают офицеры УГО, мешает сотрудникам управления исполнять свои обязанности. Обвинение иллюстрируется примерами. Так, в обращении указывается, что Донец приказал заступать в наряд по охране первых лиц без оружия, а вместе с тем, согласно его "устному распоряжению", УГО передало все имеющиеся у госохраны взрывчатые вещества на хранение в СБУ. Отмечается, что взрывчатые вещества были отобрана даже у кинологов, которые применяли взрывчатку для тренировки собак.В то же время Донца обвинили в том, что он без объяснения причин перевел в резерв - а по сути, отстранил от службы - часть сотрудников, в том числе офицеров в звании полковников. При этом всем переведенным в резерв было предписано пройти медкомиссию, а часть из них была переведена в департамент, который "занимается, среди прочего, чисткой биотуалетов на блокпостах".Офицеры призвали Зеленского отменить перечисленные распоряжения Донца и назначить легитимного начальника Управления госохраны. Помимо Зеленского, обращение, как сообщается, было направлено спикеру Рады Руслану Стефанчуку, генеральному прокурору Андрею Костину и еще ряду руководителей правоохранительных органов.
https://1prime.ru/20240620/zelenskiy-849343167.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3813685ce7533ce765502c576a6c1ed8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, телохранители, переворот
Политика, Владимир Зеленский, телохранители, переворот
СМИ: личный телохранитель Зеленского на время захватил власть в Киеве
"Страна.ua": главу Управления госохраны Украины обвинили в захвате власти
МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ.
Офицеры Управления госохраны Украины (УГО) обвинили и.о. главы ведомства - личного телохранителя Владимира Зеленского - Максима Донца в "самовольном захвате власти". Обращение офицеров опубликовало издание "Страна.ua", передает РИА Новости
.
По заявлению офицеров госохраны, после ухода с должности прежнего главы УГО Максим Донец, являясь его заместителем, сам издал указ о своем повышении. Это, как считают офицеры, факт нарушения закона и свидетельствует о "самовольном захвате власти в государственном правоохранительном органе".
Донец, как утверждают офицеры УГО, мешает сотрудникам управления исполнять свои обязанности. Обвинение иллюстрируется примерами. Так, в обращении указывается, что Донец приказал заступать в наряд по охране первых лиц без оружия, а вместе с тем, согласно его "устному распоряжению", УГО передало все имеющиеся у госохраны взрывчатые вещества на хранение в СБУ. Отмечается, что взрывчатые вещества были отобрана даже у кинологов, которые применяли взрывчатку для тренировки собак.
В то же время Донца обвинили в том, что он без объяснения причин перевел в резерв - а по сути, отстранил от службы - часть сотрудников, в том числе офицеров в звании полковников. При этом всем переведенным в резерв было предписано пройти медкомиссию, а часть из них была переведена в департамент, который "занимается, среди прочего, чисткой биотуалетов на блокпостах".
"Не выживет". В США назвали причину отказа Зеленского от условий России
Офицеры призвали Зеленского отменить перечисленные распоряжения Донца и назначить легитимного начальника Управления госохраны. Помимо Зеленского, обращение, как сообщается, было направлено спикеру Рады Руслану Стефанчуку, генеральному прокурору Андрею Костину и еще ряду руководителей правоохранительных органов.