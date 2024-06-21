https://1prime.ru/20240621/perevorot-849369880.html

СМИ: личный телохранитель Зеленского на время захватил власть в Киеве

СМИ: личный телохранитель Зеленского на время захватил власть в Киеве - 21.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: личный телохранитель Зеленского на время захватил власть в Киеве

Офицеры Управления госохраны Украины (УГО) обвинили и.о. главы ведомства - личного телохранителя Владимира Зеленского - Максима Донца в "самовольном захвате... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T09:22+0300

2024-06-21T09:22+0300

2024-06-21T09:52+0300

политика

владимир зеленский

телохранители

переворот

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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Офицеры Управления госохраны Украины (УГО) обвинили и.о. главы ведомства - личного телохранителя Владимира Зеленского - Максима Донца в "самовольном захвате власти". Обращение офицеров опубликовало издание "Страна.ua", передает РИА Новости.По заявлению офицеров госохраны, после ухода с должности прежнего главы УГО Максим Донец, являясь его заместителем, сам издал указ о своем повышении. Это, как считают офицеры, факт нарушения закона и свидетельствует о "самовольном захвате власти в государственном правоохранительном органе".Донец, как утверждают офицеры УГО, мешает сотрудникам управления исполнять свои обязанности. Обвинение иллюстрируется примерами. Так, в обращении указывается, что Донец приказал заступать в наряд по охране первых лиц без оружия, а вместе с тем, согласно его "устному распоряжению", УГО передало все имеющиеся у госохраны взрывчатые вещества на хранение в СБУ. Отмечается, что взрывчатые вещества были отобрана даже у кинологов, которые применяли взрывчатку для тренировки собак.В то же время Донца обвинили в том, что он без объяснения причин перевел в резерв - а по сути, отстранил от службы - часть сотрудников, в том числе офицеров в звании полковников. При этом всем переведенным в резерв было предписано пройти медкомиссию, а часть из них была переведена в департамент, который "занимается, среди прочего, чисткой биотуалетов на блокпостах".Офицеры призвали Зеленского отменить перечисленные распоряжения Донца и назначить легитимного начальника Управления госохраны. Помимо Зеленского, обращение, как сообщается, было направлено спикеру Рады Руслану Стефанчуку, генеральному прокурору Андрею Костину и еще ряду руководителей правоохранительных органов.

https://1prime.ru/20240620/zelenskiy-849343167.html

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владимир зеленский, телохранители, переворот