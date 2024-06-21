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Ураган оставил без света 270 подмосковных населенных пунктов

Ураган оставил без света 270 подмосковных населенных пунктов - 21.06.2024, ПРАЙМ

Ураган оставил без света 270 подмосковных населенных пунктов

Примерно 270 населенных пунктов остались без света после урагана, прошедшего на территории Московской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T10:04+0300

2024-06-21T10:04+0300

2024-06-21T10:04+0300

происшествия

подмосковье

ураган

свет

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Примерно 270 населенных пунктов остались без света после урагана, прошедшего на территории Московской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, в 16 городских округах произошло отключение электроснабжения в 270 населенных пунктах. Он добавил, что в пострадавших от стихии районах проводятся аварийно-восстановительные работы.

https://1prime.ru/20240621/uragan-849367293.html

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подмосковье, ураган, свет