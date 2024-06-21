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Ураган оставил без света 270 подмосковных населенных пунктов - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Ураган оставил без света 270 подмосковных населенных пунктов
Ураган оставил без света 270 подмосковных населенных пунктов - 21.06.2024, ПРАЙМ
Ураган оставил без света 270 подмосковных населенных пунктов
Примерно 270 населенных пунктов остались без света после урагана, прошедшего на территории Московской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T10:04+0300
2024-06-21T10:04+0300
происшествия
подмосковье
ураган
свет
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Примерно 270 населенных пунктов остались без света после урагана, прошедшего на территории Московской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, в 16 городских округах произошло отключение электроснабжения в 270 населенных пунктах. Он добавил, что в пострадавших от стихии районах проводятся аварийно-восстановительные работы.
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подмосковье, ураган, свет
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, ураган, свет
10:04 21.06.2024
 
Ураган оставил без света 270 подмосковных населенных пунктов

РИА Новости: ураган оставил без света в Подмосковье 270 населенных пунктов

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Примерно 270 населенных пунктов остались без света после урагана, прошедшего на территории Московской области. Об этом сообщил агентству РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, в 16 городских округах произошло отключение электроснабжения в 270 населенных пунктах.
Он добавил, что в пострадавших от стихии районах проводятся аварийно-восстановительные работы.
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ПроисшествияПОДМОСКОВЬЕурагансвет
 
 
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