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Провоцируют: стало известно об опасном плане Польши на границе с Россией - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Провоцируют: стало известно об опасном плане Польши на границе с Россией
Провоцируют: стало известно об опасном плане Польши на границе с Россией - 21.06.2024, ПРАЙМ
Провоцируют: стало известно об опасном плане Польши на границе с Россией
Постоянные угрозы со стороны Польши в адрес России могут привести к опасной эскалации. Такое мнение выразил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T12:27+0300
2024-06-21T12:27+0300
политика
польша
россия
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Постоянные угрозы со стороны Польши в адрес России могут привести к опасной эскалации. Такое мнение выразил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.По его словам, стратегическое и географическое положение Калининграда сделало его мишенью для Запада. При этом регион обеспечивает России присутствие в Балтийском море."Польша и Литва, граничащие с этим регионом, постоянно провоцируют российские войска военными учениями и угрозами, пытаясь "изолировать" и "задушить" Россию в Балтийском море. В этом смысле, с учетом возможности размещения мин на границе, риски для региональной безопасности, безусловно, будут расти в геометрической прогрессии", - отметил Лейрос.Эксперт напомнил, что в Польше действует запрет на противопеходные мины. Однако, по мнению Лейроса, Варшава может пойти на уступки воинственно настроенному обществу. Он предположил, что Польша может разрешить применять мины и разложить их на российско-польской границе. Эта мера приведет к опасной эскалации, резюмировал аналитик.
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польша, россия
Политика, ПОЛЬША, РОССИЯ
12:27 21.06.2024
 
Провоцируют: стало известно об опасном плане Польши на границе с Россией

InfoBRICS: минирование Польшей границ с Россией приведет к опасной эскалации

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Варшава
Города мира. Варшава - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Постоянные угрозы со стороны Польши в адрес России могут привести к опасной эскалации. Такое мнение выразил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
По его словам, стратегическое и географическое положение Калининграда сделало его мишенью для Запада. При этом регион обеспечивает России присутствие в Балтийском море.
"Польша и Литва, граничащие с этим регионом, постоянно провоцируют российские войска военными учениями и угрозами, пытаясь "изолировать" и "задушить" Россию в Балтийском море. В этом смысле, с учетом возможности размещения мин на границе, риски для региональной безопасности, безусловно, будут расти в геометрической прогрессии", - отметил Лейрос.
Эксперт напомнил, что в Польше действует запрет на противопеходные мины. Однако, по мнению Лейроса, Варшава может пойти на уступки воинственно настроенному обществу. Он предположил, что Польша может разрешить применять мины и разложить их на российско-польской границе. Эта мера приведет к опасной эскалации, резюмировал аналитик.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
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