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"Остальной мир смеется". В США неожиданно отреагировали на решение Путина
"Остальной мир смеется". В США неожиданно отреагировали на решение Путина - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Остальной мир смеется". В США неожиданно отреагировали на решение Путина
Москва и Пхеньян заключили стратегическое соглашение, вопреки мнению Вашингтона — это значит, что Соединенные Штаты теряют статус супердержавы, считает бывший... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T19:38+0300
2024-06-21T19:38+0300
2024-06-21T19:39+0300
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стратегическое партнерство
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Москва и Пхеньян заключили стратегическое соглашение, вопреки мнению Вашингтона — это значит, что Соединенные Штаты теряют статус супердержавы, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Россия и Северная Корея подписывают договор о стратегическом партнерстве и отвергают санкции США. Обратили внимание? Остальной мир смеется над некогда устрашающей сверхдержавой", — отметил он в социальной сети X.Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
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кндр, россия, стратегическое партнерство
Политика, КНДР, РОССИЯ, стратегическое партнерство
"Остальной мир смеется". В США неожиданно отреагировали на решение Путина
Макгрегор заявил, что весь мир смеется над США после договора России и КНДР
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Москва и Пхеньян заключили стратегическое соглашение, вопреки мнению Вашингтона — это значит, что Соединенные Штаты теряют статус супердержавы, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Россия и Северная Корея подписывают договор о стратегическом партнерстве и отвергают санкции США. Обратили внимание? Остальной мир смеется над некогда устрашающей сверхдержавой", — отметил он в социальной сети X
.
Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
"Бросили вызов". Запад бьет тревогу из-за соглашения России и КНДР