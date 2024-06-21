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Названа причина пожара на заводе оборонного концерна Diehl в Берлине - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Названа причина пожара на заводе оборонного концерна Diehl в Берлине
Названа причина пожара на заводе оборонного концерна Diehl в Берлине - 21.06.2024, ПРАЙМ
Названа причина пожара на заводе оборонного концерна Diehl в Берлине
Эксперты противопожарной безопасности считают техническую неисправность причиной пожара на заводе гальванических покрытий Diehl в Берлине, сообщило руководство... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T14:17+0300
2024-06-21T14:33+0300
экономика
впк
германия
пожар
завод
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БЕРЛИН, 21 июн - ПРАЙМ. Эксперты противопожарной безопасности считают техническую неисправность причиной пожара на заводе гальванических покрытий Diehl в Берлине, сообщило руководство концерна телерадиокомпании Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). "Крупный пожар в Берлин-Лихтерфельде был вызван технической неисправностью", - сообщает rbb со ссылкой на генерального директора компании Томаса Хёра. К этому заключению пришли эксперты противопожарной безопасности компаний, в которых завод был застрахован, как заявил Хёр. Ранее издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что иностранные спецслужбы якобы проинформировали своих немецких коллег о наличии конкретных признаков причастности РФ к пожару на заводе Diehl. Пожар на заводе Diehl, входящем в концерн по производству систем ПВО для Киева, произошел в начале мая, возгорание тушили несколько дней. Представитель полиции Берлина после того, как пожар потушили, заявила изданию Berliner Morgenpost, что он мог быть вызван неосторожным обращением с огнем.
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впк, германия, пожар, завод
Экономика, ВПК, ГЕРМАНИЯ, пожар, завод
14:17 21.06.2024 (обновлено: 14:33 21.06.2024)
 
Названа причина пожара на заводе оборонного концерна Diehl в Берлине

RBB: причиной пожара на заводе концерна Diehl в Берлине стала неисправность

© Unsplash/Amer KaasemБерлин, Германия
Берлин, Германия
© Unsplash/Amer Kaasem
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БЕРЛИН, 21 июн - ПРАЙМ. Эксперты противопожарной безопасности считают техническую неисправность причиной пожара на заводе гальванических покрытий Diehl в Берлине, сообщило руководство концерна телерадиокомпании Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).
"Крупный пожар в Берлин-Лихтерфельде был вызван технической неисправностью", - сообщает rbb со ссылкой на генерального директора компании Томаса Хёра. К этому заключению пришли эксперты противопожарной безопасности компаний, в которых завод был застрахован, как заявил Хёр.
Ранее издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что иностранные спецслужбы якобы проинформировали своих немецких коллег о наличии конкретных признаков причастности РФ к пожару на заводе Diehl.
Пожар на заводе Diehl, входящем в концерн по производству систем ПВО для Киева, произошел в начале мая, возгорание тушили несколько дней. Представитель полиции Берлина после того, как пожар потушили, заявила изданию Berliner Morgenpost, что он мог быть вызван неосторожным обращением с огнем.
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