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Названа причина пожара на заводе оборонного концерна Diehl в Берлине

Названа причина пожара на заводе оборонного концерна Diehl в Берлине - 21.06.2024, ПРАЙМ

Названа причина пожара на заводе оборонного концерна Diehl в Берлине

Эксперты противопожарной безопасности считают техническую неисправность причиной пожара на заводе гальванических покрытий Diehl в Берлине, сообщило руководство... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T14:17+0300

2024-06-21T14:17+0300

2024-06-21T14:33+0300

экономика

впк

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пожар

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БЕРЛИН, 21 июн - ПРАЙМ. Эксперты противопожарной безопасности считают техническую неисправность причиной пожара на заводе гальванических покрытий Diehl в Берлине, сообщило руководство концерна телерадиокомпании Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). "Крупный пожар в Берлин-Лихтерфельде был вызван технической неисправностью", - сообщает rbb со ссылкой на генерального директора компании Томаса Хёра. К этому заключению пришли эксперты противопожарной безопасности компаний, в которых завод был застрахован, как заявил Хёр. Ранее издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что иностранные спецслужбы якобы проинформировали своих немецких коллег о наличии конкретных признаков причастности РФ к пожару на заводе Diehl. Пожар на заводе Diehl, входящем в концерн по производству систем ПВО для Киева, произошел в начале мая, возгорание тушили несколько дней. Представитель полиции Берлина после того, как пожар потушили, заявила изданию Berliner Morgenpost, что он мог быть вызван неосторожным обращением с огнем.

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впк, германия, пожар, завод