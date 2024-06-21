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Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных
Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных - 21.06.2024, ПРАЙМ
Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных
Правительство России одобрило соглашение о взаимном направлении воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов России и Индии. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T21:55+0300
2024-06-21T21:55+0300
2024-06-21T21:56+0300
кабмин
проект
правительство
одобрение
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Правительство России одобрило соглашение о взаимном направлении воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов России и Индии. "В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах РФ" одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный индийской стороной проект Соглашения между правительством России и правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов России на территорию Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения", — указывается в распоряжении, размещенном на сайте официального опубликования. Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны страны провести переговоры с Индией по проекту соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований.
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проект, правительство, одобрение
Кабмин, проект, правительство, Одобрение
Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных
Правительство одобрило проект соглашения с Индией о порядке направления военных
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Правительство России одобрило соглашение о взаимном направлении воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов России и Индии.
"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах РФ" одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный индийской стороной проект Соглашения между правительством России и правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов России на территорию Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения", — указывается в распоряжении, размещенном на сайте официального опубликования.
Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны страны провести переговоры с Индией по проекту соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований.
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