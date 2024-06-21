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"Свалят на НАТО". На Западе сделали мрачный прогноз для Украины

"Свалят на НАТО". На Западе сделали мрачный прогноз для Украины - 21.06.2024, ПРАЙМ

"Свалят на НАТО". На Западе сделали мрачный прогноз для Украины

Североатлантическому альянсу передают управление за помощь Украине, так как Соединенные Штаты опасаются, что в будущем вся эта схема развалится, сообщил... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T21:24+0300

2024-06-21T21:24+0300

2024-06-21T21:24+0300

политика

нато

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помощь украине

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Москва, 21 июн — ПРАЙМ. Североатлантическому альянсу передают управление за помощь Украине, так как Соединенные Штаты опасаются, что в будущем вся эта схема развалится, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran."Американцы по сути сваливают Украину на Марка Рютте (кандидат на пост генсека НАТО – прим.ред.) и НАТО. Это подается как способ обеспечить поддержку Украины после американских выборов на случай, если победит определенный человек, — заявил Меркурис, намекнув на возможное переизбрание Дональда Трампа. — На самом деле без американцев ничего не работает, и НАТО готовят к тому, что ей придется взять на себя ответственность, когда все окончательно развалится".Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий. При этом почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

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нато, сша, помощь украине