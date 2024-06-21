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Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов - 21.06.2024, ПРАЙМ

Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в Кремле встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений и обратится к ним с поздравлением, передает... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T05:19+0300

2024-06-21T05:19+0300

2024-06-21T05:20+0300

владимир путин

вузы

выпускники

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в Кремле встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений и обратится к ним с поздравлением, передает пресс-служба Кремля. Во встрече, которая пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, примут участие выпускники военных вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН - более 600 человек, окончивших высшие военно-учебные заведения с отличием, а также преподаватели и руководители военных учебных заведений. Традиция встреч и приемов в честь выпускников военных вузов берет свое начало с 1935 года. С началом Великой Отечественной войны эта традиция была прервана - торжественные мероприятия не проводились до 1957 года. А в 2020-м провести встречу не удалось из-за пандемии коронавируса. Тогда президент поздравил выпускников в видеообращении. Но уже в 2021 году формат был возвращен с эпидемиологическими ограничениями.

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владимир путин, вузы, выпускники