Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов - 21.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240621/putin-849364077.html
Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов
Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов - 21.06.2024, ПРАЙМ
Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в Кремле встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений и обратится к ним с поздравлением, передает... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T05:19+0300
2024-06-21T05:20+0300
владимир путин
вузы
выпускники
https://cdnn.1prime.ru/img/82667/67/826676720_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_6e29e8dbe2c07b8f2a2693d5cacde814.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в Кремле встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений и обратится к ним с поздравлением, передает пресс-служба Кремля. Во встрече, которая пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, примут участие выпускники военных вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН - более 600 человек, окончивших высшие военно-учебные заведения с отличием, а также преподаватели и руководители военных учебных заведений. Традиция встреч и приемов в честь выпускников военных вузов берет свое начало с 1935 года. С началом Великой Отечественной войны эта традиция была прервана - торжественные мероприятия не проводились до 1957 года. А в 2020-м провести встречу не удалось из-за пандемии коронавируса. Тогда президент поздравил выпускников в видеообращении. Но уже в 2021 году формат был возвращен с эпидемиологическими ограничениями.
https://1prime.ru/20240530/ldpr-848667393.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82667/67/826676720_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_ed22b766770f2d9b295314b2a7f3ed45.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, вузы, выпускники
Владимир Путин, вузы, выпускники
05:19 21.06.2024 (обновлено: 05:20 21.06.2024)
 
Путин встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

Путин в пятницу встретится в Кремле с выпускниками военных вузов

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк#Президент РФ Владимир Путин перед посланием к Федеральному собранию
#Президент РФ Владимир Путин перед посланием к Федеральному собранию - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в Кремле встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений и обратится к ним с поздравлением, передает пресс-служба Кремля.
Во встрече, которая пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, примут участие выпускники военных вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН - более 600 человек, окончивших высшие военно-учебные заведения с отличием, а также преподаватели и руководители военных учебных заведений.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
В ЛДПР предложили компенсировать ежегодное удорожание обучения в вузах
30 мая, 11:37
Традиция встреч и приемов в честь выпускников военных вузов берет свое начало с 1935 года. С началом Великой Отечественной войны эта традиция была прервана - торжественные мероприятия не проводились до 1957 года. А в 2020-м провести встречу не удалось из-за пандемии коронавируса. Тогда президент поздравил выпускников в видеообращении. Но уже в 2021 году формат был возвращен с эпидемиологическими ограничениями.
 
Владимир Путинвузывыпускники
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала