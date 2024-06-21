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"Прямое послание США": ход Путина встревожил Запад - 21.06.2024, ПРАЙМ
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"Прямое послание США": ход Путина встревожил Запад
"Прямое послание США": ход Путина встревожил Запад - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Прямое послание США": ход Путина встревожил Запад
США увидели в визите президента России Владимира Путина в Северную Корею сигнал, что Москва укрепляет связи с партнерами. Об этом сообщает издание Advance. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:18+0300
2024-06-21T13:18+0300
политика
владимир путин
кндр
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. США увидели в визите президента России Владимира Путина в Северную Корею сигнал, что Москва укрепляет связи с партнерами. Об этом сообщает издание Advance."Нынешний визит в Северную Корею — прямое послание США о том, что Москва приступила к активному выстраиванию отношений с государствами, с которыми ее сближают общие взгляды, прежде всего, на сами Соединенные Штаты Америки", - сказано в материалах.Как пишет издание, Россия усиливает влияние во многих регионах, в то время, как США теряют свою силу. Отмечается, что государства могут начать активнее переходить "на другую сторону", так как Россия вместе с Китаем "представляют собой ощутимую силу", которая станет альтернативой на мировой арене.Ранее Пхеньян и Москва подтвердили стремление создать многополярный международный порядок, а также защищать мир от гегемонистских устремлений. Ханой на фоне визита Путина во Вьетнам также отметил нацеленность на формирование справедливого мирового порядка.Полный текст читайте на ИноСМИ
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владимир путин, кндр, сша
Политика, Владимир Путин, КНДР, США
13:18 21.06.2024
 
"Прямое послание США": ход Путина встревожил Запад

Advance: визит Путина к КНДР стал прямым посланием США

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. США увидели в визите президента России Владимира Путина в Северную Корею сигнал, что Москва укрепляет связи с партнерами. Об этом сообщает издание Advance.
"Нынешний визит в Северную Корею — прямое послание США о том, что Москва приступила к активному выстраиванию отношений с государствами, с которыми ее сближают общие взгляды, прежде всего, на сами Соединенные Штаты Америки", - сказано в материалах.
Как пишет издание, Россия усиливает влияние во многих регионах, в то время, как США теряют свою силу.
Отмечается, что государства могут начать активнее переходить "на другую сторону", так как Россия вместе с Китаем "представляют собой ощутимую силу", которая станет альтернативой на мировой арене.
Ранее Пхеньян и Москва подтвердили стремление создать многополярный международный порядок, а также защищать мир от гегемонистских устремлений. Ханой на фоне визита Путина во Вьетнам также отметил нацеленность на формирование справедливого мирового порядка.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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