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"Прямое послание США": ход Путина встревожил Запад
"Прямое послание США": ход Путина встревожил Запад - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Прямое послание США": ход Путина встревожил Запад
США увидели в визите президента России Владимира Путина в Северную Корею сигнал, что Москва укрепляет связи с партнерами. Об этом сообщает издание Advance. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:18+0300
2024-06-21T13:18+0300
2024-06-21T13:18+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. США увидели в визите президента России Владимира Путина в Северную Корею сигнал, что Москва укрепляет связи с партнерами. Об этом сообщает издание Advance."Нынешний визит в Северную Корею — прямое послание США о том, что Москва приступила к активному выстраиванию отношений с государствами, с которыми ее сближают общие взгляды, прежде всего, на сами Соединенные Штаты Америки", - сказано в материалах.Как пишет издание, Россия усиливает влияние во многих регионах, в то время, как США теряют свою силу. Отмечается, что государства могут начать активнее переходить "на другую сторону", так как Россия вместе с Китаем "представляют собой ощутимую силу", которая станет альтернативой на мировой арене.Ранее Пхеньян и Москва подтвердили стремление создать многополярный международный порядок, а также защищать мир от гегемонистских устремлений. Ханой на фоне визита Путина во Вьетнам также отметил нацеленность на формирование справедливого мирового порядка.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Политика, Владимир Путин, КНДР, США
"Прямое послание США": ход Путина встревожил Запад
Advance: визит Путина к КНДР стал прямым посланием США
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ.
США увидели в визите президента России Владимира Путина в Северную Корею сигнал, что Москва укрепляет связи с партнерами. Об этом сообщает издание Advance
.
"Нынешний визит в Северную Корею — прямое послание США о том, что Москва приступила к активному выстраиванию отношений с государствами, с которыми ее сближают общие взгляды, прежде всего, на сами Соединенные Штаты Америки", - сказано в материалах.
Как пишет издание, Россия усиливает влияние во многих регионах, в то время, как США теряют свою силу.
Отмечается, что государства могут начать активнее переходить "на другую сторону", так как Россия вместе с Китаем "представляют собой ощутимую силу", которая станет альтернативой на мировой арене.
Ранее Пхеньян и Москва подтвердили стремление создать многополярный международный порядок, а также защищать мир от гегемонистских устремлений. Ханой на фоне визита Путина во Вьетнам также отметил нацеленность на формирование справедливого мирового порядка.
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