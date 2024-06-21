https://1prime.ru/20240621/putin-849393917.html
"Логично". Французы оценили заявление Путина об изменении ядерной доктрины
"Логично". Французы оценили заявление Путина об изменении ядерной доктрины - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Логично". Французы оценили заявление Путина об изменении ядерной доктрины
Заявление президента России Владимира Путина о возможных изменениях в ядерной доктрине страны нашли отклик среди читателей французского издания Le Figaro. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T17:43+0300
2024-06-21T17:43+0300
2024-06-21T17:43+0300
политика
россия
франция
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848973648_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_335dc805d4cfa1b8805f9b188603345f.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина о возможных изменениях в ядерной доктрине страны нашли отклик среди читателей французского издания Le Figaro."НАТО действует — Россия реагирует. Логично", — заметил один из читателей.Ранее в рамках госудларственного визита в Ханой Путин заявил, что Москва рассматривает внесение изменений в ядерную доктрину страны, так как видит, что потенциальные противники укрепляют свои силы в этой области.По мнению коммментаторов, уже пришло время положить конец конфликту на Украине, так как он стал источником дезинформации, которая с каждым днем становится все более агрессивной.В ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу России информации о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики США.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240620/yadernoe-849359678.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848973648_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_7cc4def279932f83210bd4aff9277174.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Владимир Путин
"Логично". Французы оценили заявление Путина об изменении ядерной доктрины
Читатели Figaro назвали логичными слова Путина об изменениях в ядерной доктрине РФ
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ.
Заявление президента России Владимира Путина о возможных изменениях в ядерной доктрине страны нашли
отклик среди читателей французского издания Le Figaro.
"НАТО действует — Россия реагирует. Логично", — заметил один из читателей.
Ранее в рамках госудларственного визита в Ханой Путин заявил, что Москва рассматривает внесение изменений в ядерную доктрину страны, так как видит, что потенциальные противники укрепляют свои силы в этой области.
По мнению коммментаторов, уже пришло время положить конец конфликту на Украине, так как он стал источником дезинформации, которая с каждым днем становится все более агрессивной.
В ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу России информации о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики США.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине России