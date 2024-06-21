https://1prime.ru/20240621/putin-849393917.html

"Логично". Французы оценили заявление Путина об изменении ядерной доктрины

"Логично". Французы оценили заявление Путина об изменении ядерной доктрины - 21.06.2024, ПРАЙМ

"Логично". Французы оценили заявление Путина об изменении ядерной доктрины

Заявление президента России Владимира Путина о возможных изменениях в ядерной доктрине страны нашли отклик среди читателей французского издания Le Figaro. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T17:43+0300

2024-06-21T17:43+0300

2024-06-21T17:43+0300

политика

россия

франция

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848973648_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_335dc805d4cfa1b8805f9b188603345f.jpg

МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина о возможных изменениях в ядерной доктрине страны нашли отклик среди читателей французского издания Le Figaro."НАТО действует — Россия реагирует. Логично", — заметил один из читателей.Ранее в рамках госудларственного визита в Ханой Путин заявил, что Москва рассматривает внесение изменений в ядерную доктрину страны, так как видит, что потенциальные противники укрепляют свои силы в этой области.По мнению коммментаторов, уже пришло время положить конец конфликту на Украине, так как он стал источником дезинформации, которая с каждым днем становится все более агрессивной.В ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу России информации о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики США.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240620/yadernoe-849359678.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, франция, владимир путин