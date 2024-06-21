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"Логично". Французы оценили заявление Путина об изменении ядерной доктрины - 21.06.2024, ПРАЙМ
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"Логично". Французы оценили заявление Путина об изменении ядерной доктрины
"Логично". Французы оценили заявление Путина об изменении ядерной доктрины - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Логично". Французы оценили заявление Путина об изменении ядерной доктрины
Заявление президента России Владимира Путина о возможных изменениях в ядерной доктрине страны нашли отклик среди читателей французского издания Le Figaro. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T17:43+0300
2024-06-21T17:43+0300
политика
россия
франция
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина о возможных изменениях в ядерной доктрине страны нашли отклик среди читателей французского издания Le Figaro."НАТО действует — Россия реагирует. Логично", — заметил один из читателей.Ранее в рамках госудларственного визита в Ханой Путин заявил, что Москва рассматривает внесение изменений в ядерную доктрину страны, так как видит, что потенциальные противники укрепляют свои силы в этой области.По мнению коммментаторов, уже пришло время положить конец конфликту на Украине, так как он стал источником дезинформации, которая с каждым днем становится все более агрессивной.В ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу России информации о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики США.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, франция, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Владимир Путин
17:43 21.06.2024
 
"Логично". Французы оценили заявление Путина об изменении ядерной доктрины

Читатели Figaro назвали логичными слова Путина об изменениях в ядерной доктрине РФ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарном заседании, ПМЭФ-2024
Владимир Путин на пленарном заседании, ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина о возможных изменениях в ядерной доктрине страны нашли отклик среди читателей французского издания Le Figaro.
"НАТО действует — Россия реагирует. Логично", — заметил один из читателей.
Ранее в рамках госудларственного визита в Ханой Путин заявил, что Москва рассматривает внесение изменений в ядерную доктрину страны, так как видит, что потенциальные противники укрепляют свои силы в этой области.
По мнению коммментаторов, уже пришло время положить конец конфликту на Украине, так как он стал источником дезинформации, которая с каждым днем становится все более агрессивной.
В ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу России информации о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики США.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Путин рассказал о возможных изменениях в ядерной доктрине России
Вчера, 19:08
 
ПолитикаРОССИЯФРАНЦИЯВладимир Путин
 
 
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