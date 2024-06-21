https://1prime.ru/20240621/rabotniki-849397652.html

Минтруд предложил сократить разрешенную долю зарубежных работников

Минтруд предложил сократить разрешенную долю зарубежных работников - 21.06.2024, ПРАЙМ

Минтруд предложил сократить разрешенную долю зарубежных работников

Минтруд РФ предложил уменьшить в 11 регионах России разрешенную долю иностранных работников на следующий год в соответствии с предложениями от этих регионов,... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T20:31+0300

2024-06-21T20:31+0300

2024-06-21T20:31+0300

общество

иностранные наемники

доля

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Минтруд РФ предложил уменьшить в 11 регионах России разрешенную долю иностранных работников на следующий год в соответствии с предложениями от этих регионов, сообщили в пресс-службе министерства. Соответствующий проект опубликован на сайте нормативно-правовых актов. "Минтруд России с учетом предложений от регионов разработал проект постановления о сокращении в 11 субъектах РФ допустимой доли иностранных работников на 2025 год… Среди регионов, где установлены дополнительные ограничения на использование иностранной рабочей силы: Оренбургская, Челябинская, Калужская, Магаданская, Рязанская, Самарская, Амурская области, республики Удмуртия и Дагестан, Краснодарский и Красноярский край", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Республике Дагестан по ходатайству региона будет ограничение на использование иностранных работников в строительстве до 30%. В остальных субъектах такое ограничение на уровне 80%. В Краснодарском крае - в сельском и лесном хозяйстве, обрабатывающем производстве до 50%, в сферах транспортировки и хранении, в гостинично-ресторанном бизнесе - до 15%, а в сферах сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта полностью ограничен труд иностранных работников. "Не предусмотрен полностью наем трудовых мигрантов в сфере выращивания овощей Красноярского края. В Калужской области аналогичные ограничения затронут производство детского питания и диетических продуктов, деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания. В Оренбургской - розничную торговлю алкогольными напитками, табачными изделиями, и деятельность легкового такси", - уточнили в сообщении Согласно ведомству, за исключением региональных особенностей, допустимая доля иностранных работников на этот год сохраняется. На следующий год остается запрет на привлечение к работе трудовых мигрантов в аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках и вне магазинов, палаток, рынков.

https://1prime.ru/20240611/vyplata-849061078.html

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общество , иностранные наемники, доля