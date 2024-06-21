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Стал известен объем портфеля заказов производителя ракет BrahMos
Стал известен объем портфеля заказов производителя ракет BrahMos - 21.06.2024, ПРАЙМ
Стал известен объем портфеля заказов производителя ракет BrahMos
Портфель заказов российско-индийского предприятия по производству крылатых ракет BrahMos составляет 7,5 миллиардов долларов и в ближайшее время может вырасти до | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:38+0300
2024-06-21T13:38+0300
2024-06-21T13:40+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Портфель заказов российско-индийского предприятия по производству крылатых ракет BrahMos составляет 7,5 миллиардов долларов и в ближайшее время может вырасти до 9 миллиардов, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании Правин Патхак на полях международного военно-морского салона "Флот-2024"."Сейчас наш портфель заказов составляет сумму порядка 7,5 миллиарда долларов. В этом году мы ожидаем увеличение портфеля на 1,5 миллиарда", - сказал Патхак.BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва, на тот момент уставной капитал составлял 250 миллионов долларов.Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
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россия, брамос
Экономика, РОССИЯ, Брамос
Стал известен объем портфеля заказов производителя ракет BrahMos
Патхак: портфель заказов производителя ракет BrahMos составляет $7,5 млрд
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Портфель заказов российско-индийского предприятия по производству крылатых ракет BrahMos составляет 7,5 миллиардов долларов и в ближайшее время может вырасти до 9 миллиардов, сообщил РИА Новости директор по экспорту компании Правин Патхак на полях международного военно-морского салона "Флот-2024".
"Сейчас наш портфель заказов составляет сумму порядка 7,5 миллиарда долларов. В этом году мы ожидаем увеличение портфеля на 1,5 миллиарда", - сказал Патхак.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва, на тот момент уставной капитал составлял 250 миллионов долларов.
Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.