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Мишустин: Россия будет развивать средства производства и автоматизации

Мишустин: Россия будет развивать средства производства и автоматизации - 21.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин: Россия будет развивать средства производства и автоматизации

Россия будет развивать средства производства и автоматизации, в том числе станкостроение и робототехнику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T17:44+0300

2024-06-21T17:44+0300

2024-06-21T17:44+0300

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Россия будет развивать средства производства и автоматизации, в том числе станкостроение и робототехнику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На сегодняшний день мы поддержали по поручению президента новую программу развития средств производства и автоматизации. Это национальный проект будет, в нем есть и проекты станкостроения, и робототехники, и по машиностроению", - сказал Мишустин во время посещения Московского государственного технологического университета (МГТУ) "СТАНКИН". Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, добавил премьер, уже профессионально и на постоянной основе занимается этими вопросами, а с точки зрения образования - вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков, которые курируют вопросы внедрения предметной части в программы обучения. В свою альма-матер "СТАНКИН" Мишустин приехал 21 июня, где, в том числе, встретился со своими преподавателями. Его встретил преподаватель военной кафедры в бытность обучения Мишустина - полковник в запасе Борис Певцов. "Когда с Борисом Георгиевичем знакомились, тогда был майор Певцов. Преподавателей тогда называли по фамилии, товарищ майор, вот с тех времен. Я очень рад вас видеть", - сказал премьер. Войдя в здание университета, Мишустин стал вспоминать, в каком из помещений располагался ангар танков и, увидев в одном из них в полу люк, сказал: "Здесь специальные люки для того, чтобы чинить танки". В лаборатории по исследованию свойств материалов для медицинских и военных изделий Мишустин заметил, что раньше кафедру исследования материалов путали с сопроматом. "А это разные вещи", - сказал он. Позже в лаборатории метрологии премьер рассказал, что накануне, перебирая документы, нашел свои записи более чем 30-летней давности. "Это то, что читали на вашей кафедре 38 лет назад. Не думаю, что что-то изменилось", - сказал глава правительства. Знакомясь с работой лаборатории центра технологической поддержки образования школьников, где есть программы для школьников с 1 по 4 классы, Мишустин сказал: "Есть очень много ребят, детей, у которых склонность к конструированию. Знаете, конструкторы раньше собирали, это потом LEGO появилось, а у нас были свои железные конструкторы советского производства. И вот были ребята, которые обожали собирать головоломки". Он подчеркнул, что необходимо не просто поощрять школьников, но и рассказывать о возможностях поступления в вузы передовой инженерной школы. "Потому что технологически промышленный суверенитет - это основа нашей государственности, и мы должны сделать все, чтобы молодое поколение выбирало в том числе инженерные специальности", - сказал премьер. Посетил Мишустин и кафедру "Информационные технологии и вычислительная техника", и даже вспомнил "пароль", который использовали ученики 40 лет назад - "механизированные парадигмы". Здесь Мишустину показали русифицированный "Макинтош", на котором он работал во время обучения, а также статью, которую в свое время написал тоже выпускник университета Дмитрий Чернышенко. Мишустин вспомнил, что во время его обучения один из преподавателей, вернувшись из зарубежной командировки после посещения нескольких заводов, сказал, что в университете будет новое направление, связанное с автоматизацией промышленного проектирования. "Нас пытались учить тому, не как воспроизвести какую-то вещь, которую могут создать гениальные инженеры, а как создать систему, которая воспроизведет все, что необходимо для масштабирования ее производства", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что это было сложно, но с годами становится понятно, насколько все это было важно.

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производство, промышленность, развитие