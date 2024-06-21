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В "Лаборатории Касперского" отреагировали на внесение в список санкций США

В "Лаборатории Касперского" отреагировали на внесение в список санкций США - 21.06.2024, ПРАЙМ

В "Лаборатории Касперского" отреагировали на внесение в список санкций США

Внесение членов руководства "Лаборатории Касперского" в санкционный список США не повлияет на устойчивость бизнеса, так как сама компания, ее дочерние... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T23:23+0300

2024-06-21T23:23+0300

2024-06-21T23:23+0300

лаборатория касперского

сша

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Внесение членов руководства "Лаборатории Касперского" в санкционный список США не повлияет на устойчивость бизнеса, так как сама компания, ее дочерние организации и генеральный директор не включены в список OFAC, сообщили в пресс-службе компании. "Лаборатория Касперского" знает о решении Управления по контролю за иностранными активами Министерства Финансов США (OFAC) внести членов руководства компании в санкционный список. Текущий шаг не повлияет на устойчивость компании, поскольку сама "Лаборатория Касперского", ее дочерние компании и генеральный директор не включены в список OFAC", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20240621/kasperskiy-849392626.html

сша

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лаборатория касперского, сша