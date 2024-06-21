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США вступили в рецессию? Ответ читается на губах американок

США вступили в рецессию? Ответ читается на губах американок - 21.06.2024, ПРАЙМ

США вступили в рецессию? Ответ читается на губах американок

В США вновь зафиксировали индекс губной помады, свидетельствующий об экономическом спаде, пишет Dünya. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T10:49+0300

2024-06-21T10:49+0300

2024-06-21T11:24+0300

экономика

губная помада

экономика сша

бюджет сша

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В США вновь зафиксировали индекс губной помады, свидетельствующий об экономическом спаде, пишет Dünya. Ранее владелец люксового бренда Estée Lauder Леонард Лаудер выяснил, что во времена Великой депрессии продажи косметики возросли на 25%. Он внес в экономический словарь новый термин: индекс губной помады, который означает, что расходы населения на косметику растут, в отличие от экономики того или иного государства. Лаудер установил, что во время кризиса люди проявляют интерес к различным мелочам, таким как губная помада, вместо того чтобы совершать более крупные и дорогостоящие покупки.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИздание отметило, что в США уже два года идет обсуждение риска рецессии и динамики процентных ставок в контексте борьбы с инфляцией. При этом индекс губной помады вновь определяет развитие экономики страны."Конечно, индекс помады является менее техническим и более забавным показателем экономического спада. Сейчас мы видим очередное проявление этого феномена. Например, гендиректор Sephora заявил о рекордах продаж в 2023 году и объяснил это как раз "эффектом помады"", – пишет Dünya со ссылкой на CNN.Отмечается, что возникшую ситуацию подтверждает и Бюджетное управление конгресса США. Оно выпустило доклад "Обновленная информация о бюджете и экономических перспективах: 2024-2034 год", в котором сказано, что дефицит федерального бюджета в 2024 финансовом году оценивается в 1,9 триллиона долларов и ожидаемый дефицит бюджета примерно на 400 миллиардов долларов превышает оценку, объявленную в феврале. По данным управления, дефицит приведет к увеличению госдолга США, который в конце 2034 года может достичь 50,7 триллиона долларов. В конце 2023 года он составил 26,2 триллиона долларов . В докладе также сказано, что в 2024 и 2025 годах экономика США будет расти медленнее, чем в прошлом году. Темпы роста оцениваются в два процента.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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губная помада, экономика сша, бюджет сша