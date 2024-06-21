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В Росавиации раскрыли, что мешает запустить прямые рейсы в Бразилию и ЮАР

В Росавиации раскрыли, что мешает запустить прямые рейсы в Бразилию и ЮАР - 21.06.2024, ПРАЙМ

В Росавиации раскрыли, что мешает запустить прямые рейсы в Бразилию и ЮАР

Зарубежные санкции в отношении России мешают старту прямых рейсов между Россией и Бразилией, а также между Россией и ЮАР, заявил во время Туристического форума... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T16:32+0300

2024-06-21T16:32+0300

2024-06-21T16:32+0300

россия

юар

бразилия

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Зарубежные санкции в отношении России мешают старту прямых рейсов между Россией и Бразилией, а также между Россией и ЮАР, заявил во время Туристического форума БРИКС глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Отдельно хотелось бы остановиться на Бразилии и ЮАР. В настоящее время у нас с этими странами не осуществляются авиаперевозки. На протяжении длительного периода времени с Бразилией работаем, но даже установление чартерных авиарейсов с учетом той санкционной политики в отношении российских авиакомпаний, которая ведется с точки зрения возможности дозаправки воздушных судов, в ближайшее время открытие не представляется", - сказал он. По словам Ядрова, "по ЮАР тоже идут движения". С одной стороны они положительные, с другой - опять же есть вероятность осуществления экстренных посадок в странах, которые могут оказать соответствующее "санкционное воздействие на российские авиакомпании", что накладывает определенный риск. "В любом случае… могут быть какие-то подвижки", - заключил глава Росавиации.

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юар

бразилия

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