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В "Росатоме" рассказали, как квантовые компьютеры изменят жизнь

В "Росатоме" рассказали, как квантовые компьютеры изменят жизнь - 21.06.2024, ПРАЙМ

В "Росатоме" рассказали, как квантовые компьютеры изменят жизнь

Квантовые компьютеры сильно изменят нашу жизнь, хотя точно сказать, как именно, пока невозможно. Таким мнением с РИА Новости поделился сооснователь Российского... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T09:25+0300

2024-06-21T09:25+0300

2024-06-21T09:25+0300

росатом

квантовый компьютер

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Квантовые компьютеры сильно изменят нашу жизнь, хотя точно сказать, как именно, пока невозможно. Таким мнением с РИА Новости поделился сооснователь Российского квантового центра (РКЦ) и советник гендиректора госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов."Мы не знаем, что изменится в нашей жизни с появлением квантовых компьютеров. Надо говорить людям, что произойдут сильные изменения. Мы пока не знаем, какие, но мы знаем, что жизнь не останется прежней", — отметил он.По словам Юнусова, необходимо информировать людей о перспективах, которые ожидают нас с появлением таких компьютеров. Уже сейчас наблюдается стремительный прогресс систем искусственного интеллекта, что повлечет значительные изменения в профессиях.Юнусов заключил, что использование квантовых вычислений позволит решать задачи, которые для классических компьютеров недоступны, такие как моделирование сложных молекул, разработка новых лекарств и материалов, решение сложных логистических задач."Росатом" играет ключевую роль в развитии квантовых вычислений в России и уже является одним из мировых лидеров в этой области.

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росатом, квантовый компьютер