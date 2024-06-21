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"Росатом" предложил Вьетнаму весь спектр проектов по атомной энергетике

"Росатом" предложил Вьетнаму весь спектр проектов по атомной энергетике - 21.06.2024, ПРАЙМ

"Росатом" предложил Вьетнаму весь спектр проектов по атомной энергетике

"Росатом" предложил Вьетнаму весь спектр своих экспортных проектов по атомной энергетике, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T15:34+0300

2024-06-21T15:34+0300

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энергетика

росатом

вьетнам

алексей лихачев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн – ПРАЙМ. "Росатом" предложил Вьетнаму весь спектр своих экспортных проектов по атомной энергетике, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Уже сейчас предложили Вьетнаму весь спектр наших экспортных поставок. Это и крупные блоки, это и станции малой и средней мощности, это малые модульные реакторы, как в наземном, так и плавучем исполнении. И это, я имею в виду все вышеперечисленные продукты, будут сопровождаться глубокой локализацией во Вьетнаме", - сказал Лихачев.Он добавил, что "Росатом" готов отдать Вьетнаму большую часть работ в рамках возможных совместных проектов по АЭС.

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росатом, вьетнам, алексей лихачев