Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" предложил Вьетнаму весь спектр проектов по атомной энергетике - 21.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240621/rosatom-849388088.html
"Росатом" предложил Вьетнаму весь спектр проектов по атомной энергетике
"Росатом" предложил Вьетнаму весь спектр проектов по атомной энергетике - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Росатом" предложил Вьетнаму весь спектр проектов по атомной энергетике
"Росатом" предложил Вьетнаму весь спектр своих экспортных проектов по атомной энергетике, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T15:34+0300
2024-06-21T15:35+0300
энергетика
росатом
вьетнам
алексей лихачев
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db2141fcba93c3543660f0cb97b674f7.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн – ПРАЙМ. "Росатом" предложил Вьетнаму весь спектр своих экспортных проектов по атомной энергетике, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Уже сейчас предложили Вьетнаму весь спектр наших экспортных поставок. Это и крупные блоки, это и станции малой и средней мощности, это малые модульные реакторы, как в наземном, так и плавучем исполнении. И это, я имею в виду все вышеперечисленные продукты, будут сопровождаться глубокой локализацией во Вьетнаме", - сказал Лихачев.Он добавил, что "Росатом" готов отдать Вьетнаму большую часть работ в рамках возможных совместных проектов по АЭС.
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/56/842685661_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_833c12988c87c329b08f23236d893b09.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росатом, вьетнам, алексей лихачев
Энергетика, Росатом, ВЬЕТНАМ, Алексей Лихачев
15:34 21.06.2024 (обновлено: 15:35 21.06.2024)
 
"Росатом" предложил Вьетнаму весь спектр проектов по атомной энергетике

"Росатом" предложил Вьетнаму весь спектр своих экспортных проектов по атомной энергетике

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкIII КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий
III КМУ-2023. Координационный комитет по проведению в РФ десятилетия науки и технологий
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн – ПРАЙМ. "Росатом" предложил Вьетнаму весь спектр своих экспортных проектов по атомной энергетике, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Уже сейчас предложили Вьетнаму весь спектр наших экспортных поставок. Это и крупные блоки, это и станции малой и средней мощности, это малые модульные реакторы, как в наземном, так и плавучем исполнении. И это, я имею в виду все вышеперечисленные продукты, будут сопровождаться глубокой локализацией во Вьетнаме", - сказал Лихачев.
Он добавил, что "Росатом" готов отдать Вьетнаму большую часть работ в рамках возможных совместных проектов по АЭС.
 
ЭнергетикаРосатомВЬЕТНАМАлексей Лихачев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала