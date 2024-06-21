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России предрекли первенство в мире по экспорту ячменя
России предрекли первенство в мире по экспорту ячменя - 21.06.2024, ПРАЙМ
России предрекли первенство в мире по экспорту ячменя
Россия в этом сезоне займет первое место среди всех стран мира по экспорту ячменя, но снизит уровень экспорта масличных, прогнозирует глава Минсельхоза РФ... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T16:30+0300
2024-06-21T16:30+0300
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россия
оксана лут
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 21 июн - ПРАЙМ. Россия в этом сезоне займет первое место среди всех стран мира по экспорту ячменя, но снизит уровень экспорта масличных, прогнозирует глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "В этом сезоне по предварительным цифрами Россия достигнет первого места по экспорту ячменя", - заявила она в рамках выступления на выставке "Всероссийский день поля – 2024". Лут подчеркнула, что ранее ячмень был нишевой культурой - для внутреннего рынка. При этом, по ее словам, Россия уже занимает первое место по экспорту пшеницы и минтая. "По масличным хотим снизить экспорт, потому что мы хотим увеличить экспорт продукции переработки. Мы не хотим торговать сырьем", - добавила министр. Для этого, в свою очередь, нужно больше заводов. Так, например, уже есть предложения от китайских партнеров по строительству заводов по переработке масличных, резюмировала она. Лут также добавила, что Россия умеет производить продукты питания, рынок страны "неплохо уже насыщен" отечественными продуктами, а увеличение экспорта позволит исполнять гуманитарную миссию РФ и увеличить присутствие на мировом рынке.
https://1prime.ru/20240621/lut-849373027.html
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россия, оксана лут, ячмень, экспорт
РОССИЯ, Оксана Лут, ячмень, экспорт
России предрекли первенство в мире по экспорту ячменя
Лут: Россия в этом сезоне станет первой в мире страной по экспорту ячменя
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 21 июн - ПРАЙМ. Россия в этом сезоне займет первое место среди всех стран мира по экспорту ячменя, но снизит уровень экспорта масличных, прогнозирует глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"В этом сезоне по предварительным цифрами Россия достигнет первого места по экспорту ячменя", - заявила она в рамках выступления на выставке "Всероссийский день поля – 2024". Лут подчеркнула, что ранее ячмень был нишевой культурой - для внутреннего рынка.
При этом, по ее словам, Россия уже занимает первое место по экспорту пшеницы и минтая.
"По масличным хотим снизить экспорт, потому что мы хотим увеличить экспорт продукции переработки. Мы не хотим торговать сырьем", - добавила министр. Для этого, в свою очередь, нужно больше заводов. Так, например, уже есть предложения от китайских партнеров по строительству заводов по переработке масличных, резюмировала она.
Лут также добавила, что Россия умеет производить продукты питания, рынок страны "неплохо уже насыщен" отечественными продуктами, а увеличение экспорта позволит исполнять гуманитарную миссию РФ и увеличить присутствие на мировом рынке.
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