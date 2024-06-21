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"Ростех" назвал пустым звуком санкции Японии против компаний группы

"Ростех" назвал пустым звуком санкции Японии против компаний группы - 21.06.2024, ПРАЙМ

"Ростех" назвал пустым звуком санкции Японии против компаний группы

"Ростех", против предприятий которого ранее ввела санкции Япония, считает их "пустым звуком", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T09:05+0300

2024-06-21T09:05+0300

2024-06-21T09:05+0300

россия

япония

ростех

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. "Ростех", против предприятий которого ранее ввела санкции Япония, считает их "пустым звуком", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. "С токсичными странами, как и с токсичными людьми, есть один способ поведения - не обращать на них внимания. То, что можно было запретить, они уже запретили пару лет назад. Все эти новые бессмысленные пакеты санкций - от бессилия, они давно превратились в пустой звук", - сказали в "Ростехе".

япония

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россия, япония, ростех