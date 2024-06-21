https://1prime.ru/20240621/rostekh-849368183.html
"Ростех" назвал пустым звуком санкции Японии против компаний группы
"Ростех" назвал пустым звуком санкции Японии против компаний группы - 21.06.2024, ПРАЙМ
"Ростех" назвал пустым звуком санкции Японии против компаний группы
"Ростех", против предприятий которого ранее ввела санкции Япония, считает их "пустым звуком", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T09:05+0300
2024-06-21T09:05+0300
2024-06-21T09:05+0300
россия
япония
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb29888b35d1844d45da542916babbfa.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. "Ростех", против предприятий которого ранее ввела санкции Япония, считает их "пустым звуком", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. "С токсичными странами, как и с токсичными людьми, есть один способ поведения - не обращать на них внимания. То, что можно было запретить, они уже запретили пару лет назад. Все эти новые бессмысленные пакеты санкций - от бессилия, они давно превратились в пустой звук", - сказали в "Ростехе".
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e504d8fd682e027c914fe16a50a7c2ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, япония, ростех
"Ростех" назвал пустым звуком санкции Японии против компаний группы
"Ростех" назвал санкции Японии против компаний госкорпорации пустым звуком
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. "Ростех", против предприятий которого ранее ввела санкции Япония, считает их "пустым звуком", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"С токсичными странами, как и с токсичными людьми, есть один способ поведения - не обращать на них внимания. То, что можно было запретить, они уже запретили пару лет назад. Все эти новые бессмысленные пакеты санкций - от бессилия, они давно превратились в пустой звук", - сказали в "Ростехе".