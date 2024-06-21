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Рубль широко колеблется против юаня и остается в минусе - 21.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240621/rubl-849392720.html
Рубль широко колеблется против юаня и остается в минусе
Рубль широко колеблется против юаня и остается в минусе - 21.06.2024, ПРАЙМ
Рубль широко колеблется против юаня и остается в минусе
Курс рубля к юаню в пятницу после широких колебаний остается в минусе, следует из данных Московской биржи. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T17:19+0300
2024-06-21T17:27+0300
экономика
курсы валют
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню в пятницу после широких колебаний остается в минусе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.03 мск растет на 10 копеек, до 12,05 рубля. Рост составляет 0,9%. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 172,5 миллиарда рублей. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 87,06 рубля (+0,52%). РУБЛЬ В ЗОНЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ Курс рубля в пятницу демонстрирует широкие колебания, которые частично обусловлены смягчением правительством требований по обязательной продаже валюты экспортерами. Курс юаня с утра подскакивал до 12,39 рубля, затем падал до 11,65 рубля, после чего вернулся выше 12 рублей. Правительство РФ с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 80% до 60%. "Успокоить" рубль помогли как эмоциональная стабилизация на рынке после санкций, ограничивших торговлю долларов и евро на бирже, так и сегодняшнее решение правительства смягчить порог репатриации выручки для экспортеров с 80% до 60%", - комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 17.04 мск повышалась на 0,1%, до 85,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 105,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Пока факторы в пользу укрепления рубля остаются актуальными – репатриация валютной выручки и жесткая денежно-кредитная политика, считает Олег Абелев из ИК "Риком-Траст". "Та паника, которая была в первые дни после введения новых санкций на Мосбиржу, уже ушла с рынка. Последняя мера по снижению порога обязательной продажи валютной выручки экспортерами повлияет на курсообразование в сторону некоторого ослабления рубля", - добавляет он. Приближение пика налогового периода июня вкупе с жесткостью ДКП и подавленностью спроса на валюту со стороны импортеров из-за трудностей с расчетами за импорт в ближайшее время может сдерживать ослабление рубля, рассчитывает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". В ближайшее время юань будет в основном двигаться в коридоре 12-12,5 рубля, оценивает он.
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курсы валют, мосбиржа, юань
Экономика, Курсы валют, Мосбиржа, юань
17:19 21.06.2024 (обновлено: 17:27 21.06.2024)
 
Рубль широко колеблется против юаня и остается в минусе

Рубль в пятницу широко колеблется на Мосбирже против юаня, оставаясь в минусе

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню в пятницу после широких колебаний остается в минусе, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.03 мск растет на 10 копеек, до 12,05 рубля. Рост составляет 0,9%.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 172,5 миллиарда рублей.
Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 87,06 рубля (+0,52%).

РУБЛЬ В ЗОНЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Курс рубля в пятницу демонстрирует широкие колебания, которые частично обусловлены смягчением правительством требований по обязательной продаже валюты экспортерами. Курс юаня с утра подскакивал до 12,39 рубля, затем падал до 11,65 рубля, после чего вернулся выше 12 рублей.
Правительство РФ с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 80% до 60%.
"Успокоить" рубль помогли как эмоциональная стабилизация на рынке после санкций, ограничивших торговлю долларов и евро на бирже, так и сегодняшнее решение правительства смягчить порог репатриации выручки для экспортеров с 80% до 60%", - комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 17.04 мск повышалась на 0,1%, до 85,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 105,9 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Пока факторы в пользу укрепления рубля остаются актуальными – репатриация валютной выручки и жесткая денежно-кредитная политика, считает Олег Абелев из ИК "Риком-Траст".
"Та паника, которая была в первые дни после введения новых санкций на Мосбиржу, уже ушла с рынка. Последняя мера по снижению порога обязательной продажи валютной выручки экспортерами повлияет на курсообразование в сторону некоторого ослабления рубля", - добавляет он.
Приближение пика налогового периода июня вкупе с жесткостью ДКП и подавленностью спроса на валюту со стороны импортеров из-за трудностей с расчетами за импорт в ближайшее время может сдерживать ослабление рубля, рассчитывает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". В ближайшее время юань будет в основном двигаться в коридоре 12-12,5 рубля, оценивает он.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
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18 июня, 13:25
 
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