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Рубль на неделе прокатился на "китайских горках"

Рубль на неделе прокатился на "китайских горках" - 21.06.2024, ПРАЙМ

Рубль на неделе прокатился на "китайских горках"

Курс российской валюты на прошлой неделе пробовал приспосабливаться к новым реалиям торгов в условиях санкций на Мосбиржу, и это вылилось в скачок... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T23:44+0300

2024-06-21T23:44+0300

2024-06-21T23:44+0300

экономика

рубль

мосбиржа

курсы валют

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Курс российской валюты на прошлой неделе пробовал приспосабливаться к новым реалиям торгов в условиях санкций на Мосбиржу, и это вылилось в скачок волатильности.В итоге наблюдатели рынка заговорили об аналоги с 2022 годом, когда рубль сначала проваливался, а потом ощутимо рос. Однако тогда это длилось неделями-месяцами, а сейчас эта подстройка заняла несколько дней.Опасения быстрого распространения санкций и на торги юанем на Мосбирже толкали игроков продавать его на этой площадке, что было усилено принудительным закрытием позиций. Это привело к провалу юаня (и соответственно доллара и евро – на "внебирже") на многомесячные минимумы.В частности, юань обновил на Мосбирже минимум с мая прошлого года, упав на неделе до 10,84 рубля. Однако обратный ход курса был таким же стремительным, и весь этот провал был с лихвой выкуплен.В целом, за неделю, юань на Мосбирже подешевел на 10 копеек до 12,05 рубля. Курс доллара за неделю упал на 1,11 рубля до 87,96 рубля, евро – на 89 копеек, до 94,26 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели подросла до 7,5 тысячи против 7,35 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИРубль начал рабочую неделю ростом против юаня, и этот рост стремительно развивался, приобретая характер паники. Трудности с импортом из-за опасений вторичных санкций, которые могут быть наложены на российских контрагентов, поддерживались продажей юаней игроками, опасающимися их "заморозки" на счетах в НКЦ, если и валюту КНР постигнет участь доллара и евро.Размах этой понижательной волны юаня был впечатляющим – к минимуму, достигнутому в среду, его падение составило 1,31 рубля (-10,8%). В итоге эксперты стали обсуждать, станут ли финансовые власти предпринимать какие-нибудь меры для стабилизации рынка в условиях скачка волатильности.ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОМОГЛОВторую половину рабочей недели рубль провел в таком же по скорости движении, однако противоположном: юань стремительно восстанавливался против рубля, возвращаясь на привычные для него уровни в районе 12+ рублей.Этот импульс был поддержан решением правительства РФ, которое, с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности, смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог ее репатриации с 80% до 60%.При этом ЦБ РФ продолжил вербальные интервенции, оказывающие поддержку рублю. Текущее ценовое давление в РФ остается высоким, для дальнейшего снижения инфляции в стране Банку России придется дольше поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, отметил он.Часть совета директоров ЦБ видит риски для достижения цели по инфляции в 4% в 2025 году из-за роста инфляционных ожиданий в России, также сообщил регулятор. Устойчивый уровень курса нацвалюты определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта, резюмировал ЦБ РФ.Таким образом, подстройка рубля к новым реалиям может продолжиться, однако волатильность должна упасть, а курс может стабилизироваться около уровня 12 рублей за юань.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

рубль, мосбиржа, курсы валют