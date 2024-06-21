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Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС
Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС - 21.06.2024, ПРАЙМ
Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС
Молдавский президент Майя Санду сообщила, что подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T11:44+0300
2024-06-21T11:44+0300
политика
ес
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 21 июн - ПРАЙМ. Молдавский президент Майя Санду сообщила, что подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. По ее словам, Молдавия выполнила все рекомендации Еврокомиссии и спустя два года после получения статуса кандидата, 25 июня состоится первая межправительственная конференция Молдавия — ЕС, которая ознаменует начало переговоров о вступлении", - написала она на своей странице в Facebook*. Санду добавила, что вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова назначена главным переговорщиком от Кишинева. На саммите ЕС 14 декабря 2023 года было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Киеву и Кишиневу статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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ес, молдавия, майя санду
Политика, ЕС, МОЛДАВИЯ, Майя Санду
11:44 21.06.2024
 
Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению в ЕС

© Sputnik | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду
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КИШИНЕВ, 21 июн - ПРАЙМ. Молдавский президент Майя Санду сообщила, что подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз.
По ее словам, Молдавия выполнила все рекомендации Еврокомиссии и спустя два года после получения статуса кандидата, 25 июня состоится первая межправительственная конференция Молдавия — ЕС, которая ознаменует начало переговоров о вступлении", - написала она на своей странице в Facebook*.
Санду добавила, что вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова назначена главным переговорщиком от Кишинева.
На саммите ЕС 14 декабря 2023 года было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Киеву и Кишиневу статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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