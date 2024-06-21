https://1prime.ru/20240621/sandu-849376307.html

Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС - 21.06.2024, ПРАЙМ

Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

Молдавский президент Майя Санду сообщила, что подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T11:44+0300

2024-06-21T11:44+0300

2024-06-21T11:44+0300

политика

ес

молдавия

майя санду

https://cdnn.1prime.ru/img/84210/56/842105684_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_6e5cb5fd78636067a7c5bb6b288ad4e4.jpg

КИШИНЕВ, 21 июн - ПРАЙМ. Молдавский президент Майя Санду сообщила, что подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. По ее словам, Молдавия выполнила все рекомендации Еврокомиссии и спустя два года после получения статуса кандидата, 25 июня состоится первая межправительственная конференция Молдавия — ЕС, которая ознаменует начало переговоров о вступлении", - написала она на своей странице в Facebook*. Санду добавила, что вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова назначена главным переговорщиком от Кишинева. На саммите ЕС 14 декабря 2023 года было принято решение о запуске переговоров о будущем членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Киеву и Кишиневу статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20240617/moldaviya-849243870.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, молдавия, майя санду