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Япония ввела санкции против граждан России

Япония ввела санкции против граждан России - 21.06.2024, ПРАЙМ

Япония ввела санкции против граждан России

Япония ввела санкции против сотрудников и членов Центризбиркома России, а также против директоров российских компаний и организаций, всего в списке - 11... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T05:41+0300

2024-06-21T05:41+0300

2024-06-21T05:41+0300

россия

экономика

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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Япония ввела санкции против сотрудников и членов Центризбиркома России, а также против директоров российских компаний и организаций, всего в списке - 11 человек, список обнародовал МИД Японии. Меры в виде заморозки активов вводятся против секретаря ЦИК Наталии Будариной, членов ЦИК Эльмиры Хаймурзиной, Александра Курдюмова, Антона Лопатина, Константина Мазуревского, Евгения Шевченко, а также против генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, генерального директора АК "Микротех" Андрея Хохлуна, генерального конструктора АМНТК "Союз" Мкртича Окрояна, директора Уралвагонзавода Александра Попова. В списке оказалась и министр образования и науки Запорожской области Елена Шарупова.

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