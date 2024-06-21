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Япония ввела санкции против граждан России - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Япония ввела санкции против граждан России
Япония ввела санкции против граждан России - 21.06.2024, ПРАЙМ
Япония ввела санкции против граждан России
Япония ввела санкции против сотрудников и членов Центризбиркома России, а также против директоров российских компаний и организаций, всего в списке - 11... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T05:41+0300
2024-06-21T05:41+0300
россия
экономика
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Япония ввела санкции против сотрудников и членов Центризбиркома России, а также против директоров российских компаний и организаций, всего в списке - 11 человек, список обнародовал МИД Японии. Меры в виде заморозки активов вводятся против секретаря ЦИК Наталии Будариной, членов ЦИК Эльмиры Хаймурзиной, Александра Курдюмова, Антона Лопатина, Константина Мазуревского, Евгения Шевченко, а также против генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, генерального директора АК "Микротех" Андрея Хохлуна, генерального конструктора АМНТК "Союз" Мкртича Окрояна, директора Уралвагонзавода Александра Попова. В списке оказалась и министр образования и науки Запорожской области Елена Шарупова.
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россия
РОССИЯ, Экономика
05:41 21.06.2024
 
Япония ввела санкции против граждан России

МИД РФ: Япония ввела санкции в отношении 11 человек из России

© Фото : Prime Minister's Office of JapanПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© Фото : Prime Minister's Office of Japan
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МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Япония ввела санкции против сотрудников и членов Центризбиркома России, а также против директоров российских компаний и организаций, всего в списке - 11 человек, список обнародовал МИД Японии.
Меры в виде заморозки активов вводятся против секретаря ЦИК Наталии Будариной, членов ЦИК Эльмиры Хаймурзиной, Александра Курдюмова, Антона Лопатина, Константина Мазуревского, Евгения Шевченко, а также против генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, генерального директора АК "Микротех" Андрея Хохлуна, генерального конструктора АМНТК "Союз" Мкртича Окрояна, директора Уралвагонзавода Александра Попова.
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В списке оказалась и министр образования и науки Запорожской области Елена Шарупова.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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