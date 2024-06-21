https://1prime.ru/20240621/sanktsii-849364811.html
Япония ввела санкции против граждан России
Япония ввела санкции против граждан России - 21.06.2024, ПРАЙМ
Япония ввела санкции против граждан России
Япония ввела санкции против сотрудников и членов Центризбиркома России, а также против директоров российских компаний и организаций, всего в списке - 11... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T05:41+0300
2024-06-21T05:41+0300
2024-06-21T05:41+0300
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/27/841342786_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a30b5a1d30beace69f8a7c82038211bd.jpg
МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Япония ввела санкции против сотрудников и членов Центризбиркома России, а также против директоров российских компаний и организаций, всего в списке - 11 человек, список обнародовал МИД Японии. Меры в виде заморозки активов вводятся против секретаря ЦИК Наталии Будариной, членов ЦИК Эльмиры Хаймурзиной, Александра Курдюмова, Антона Лопатина, Константина Мазуревского, Евгения Шевченко, а также против генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, генерального директора АК "Микротех" Андрея Хохлуна, генерального конструктора АМНТК "Союз" Мкртича Окрояна, директора Уралвагонзавода Александра Попова. В списке оказалась и министр образования и науки Запорожской области Елена Шарупова.
https://1prime.ru/20240620/sdelka-849363136.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/27/841342786_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_9dd866c3813ce2329015a77133ddcffa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Япония ввела санкции против граждан России
МИД РФ: Япония ввела санкции в отношении 11 человек из России
МОСКВА, 21 июн – ПРАЙМ. Япония ввела санкции против сотрудников и членов Центризбиркома России, а также против директоров российских компаний и организаций, всего в списке - 11 человек, список обнародовал МИД Японии.
Меры в виде заморозки активов вводятся против секретаря ЦИК Наталии Будариной, членов ЦИК Эльмиры Хаймурзиной, Александра Курдюмова, Антона Лопатина, Константина Мазуревского, Евгения Шевченко, а также против генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, генерального директора АК "Микротех" Андрея Хохлуна, генерального конструктора АМНТК "Союз" Мкртича Окрояна, директора Уралвагонзавода Александра Попова.
СМИ сообщило, что Шольц предлагал США вместо санкций против "Севпотока-2"
В списке оказалась и министр образования и науки Запорожской области Елена Шарупова.