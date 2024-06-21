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Япония объявила о санкциях против десятков крупных российских компаний

Япония объявила о санкциях против десятков крупных российских компаний - 21.06.2024, ПРАЙМ

Япония объявила о санкциях против десятков крупных российских компаний

Япония вводит санкции против 41 российской компании, включая авиационный комплекс им. Илюшина, ОАО "Туполев", ООО "Оборонлогистика", АО "НПП "Топаз", "Алроса" и | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T07:03+0300

2024-06-21T07:03+0300

2024-06-21T07:13+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Япония вводит санкции против 41 российской компании, включая авиационный комплекс им. Илюшина, ОАО "Туполев", ООО "Оборонлогистика", АО "НПП "Топаз", "Алроса" и др. Список опубликовало Министерство иностранных дел Японии. В рамках введенных санкций замораживаются активы АО "НИИ молекулярной электроники", завод "Микрон", ООО "Промтехнология", ООО "Оборонлогистика", АО "НПП "Топаз", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина", АО "Обуховский завод" концерна "Алмаз-Антей", ООО "РСБ-групп" и компанию "Редут". Также заморожены активы компаний: ПАО "Авиационный комплекс имени Илюшина", ОАО "Туполев", МПК "Миландр", предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина" (РФЯЦ-ВНИИТФ), ВПО "Точмаш", АО "ЛОМО", АО "Уральский завод транспортного машиностроения", АО "НПО "Курганприбор", АК "Микротех", "Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК", ООО "Маяк", группа компаний ZALA Aero, ООО "Промышленные технологии", предприятие "Анозит", ФКП "Пермский пороховой завод", АО "Ижевский электромеханический завод "Купол", АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", ОАО "Завод имени Дегтярева", компания "Алроса". Кроме того, в список включен региональный центр по военно-патриотическому воспитанию Крыма "КрымПатриотЦентр". А в перечне компаний, которым запретили импортировать японскую продукцию, оказались: "Девайс Консалтинг", "СМТ-АйЛогик", АО "Компел", ООО "Хартис", ID-Solution, "ОрелМеталлПолимер", АО "Геомир", AO SET-1, ООО "Алабуга-Волокно", ООО "Альбатрос", концерн "Вега", ОАО "ВНИИР-Прогресс", АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" и ООО "Алабуга Девелопмент".

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