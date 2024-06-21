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В ЕС допустили изменение механизма продления санкций против России
В ЕС допустили изменение механизма продления санкций против России - 21.06.2024, ПРАЙМ
В ЕС допустили изменение механизма продления санкций против России
Европейский союз может изменить действующий механизм продления антироссийских санкций ради погашения кредита Украине. Об этом заявил еврокомиссар по экономике... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:42+0300
2024-06-21T13:42+0300
2024-06-21T13:42+0300
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – ПРАЙМ. Европейский союз может изменить действующий механизм продления антироссийских санкций ради погашения кредита Украине. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Чиновник сказал журналистам, что ЕС рассматривает вопрос изменения механизма, который в настоящее время предусматривает пересмотр каждые полгода. По его словам, для этого необходимо единогласие. Джентилони добавил, что сообщество также изучает решения на случай, если единогласного одобрения достичь не удастся. "Мы также осознаем, что у нас есть возможность подготовить условия (для погашения – ред.) кредита также без использования это режима. Мы будем обязательно над этим работать, но нет сомнений и в том, что мы можем представить наше участие в этом кредите и в том случае, если не можем достичь единогласного решения", - подчеркнул еврокомиссар.
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санкции против рф, ес, украина
Экономика, санкции против РФ, ЕС, УКРАИНА
В ЕС допустили изменение механизма продления санкций против России
ЕС может изменить механизм продления санкций против РФ для погашения кредита Киеву
БРЮССЕЛЬ, 21 июн – ПРАЙМ. Европейский союз может изменить действующий механизм продления антироссийских санкций ради погашения кредита Украине. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
Чиновник сказал журналистам, что ЕС рассматривает вопрос изменения механизма, который в настоящее время предусматривает пересмотр каждые полгода.
По его словам, для этого необходимо единогласие. Джентилони добавил, что сообщество также изучает решения на случай, если единогласного одобрения достичь не удастся.
"Мы также осознаем, что у нас есть возможность подготовить условия (для погашения – ред.) кредита также без использования это режима. Мы будем обязательно над этим работать, но нет сомнений и в том, что мы можем представить наше участие в этом кредите и в том случае, если не можем достичь единогласного решения", - подчеркнул еврокомиссар.
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