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Эксперт назвал санкции Японии против "Алросы" формальностью - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал санкции Японии против "Алросы" формальностью
Эксперт назвал санкции Японии против "Алросы" формальностью - 21.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал санкции Японии против "Алросы" формальностью
Санкции Японии против алмазодобывающей "Алросы" носят декларативный характер, экономического сотрудничества между ними нет уже более двух лет, прокомментировал... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T14:23+0300
2024-06-21T14:23+0300
санкции против рф
алроса
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Санкции Японии против алмазодобывающей "Алросы" носят декларативный характер, экономического сотрудничества между ними нет уже более двух лет, прокомментировал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Накануне МИД Японии опубликовал новый санкционный список, в который вошли 41 компания и 11 физлиц из России. Под ограничения в том числе попала алмазодобывающая компания "Алроса". "Санкции Японии против "Алросы" скорее носят декларативный характер, так как реального бизнеса с Японией у компании нет уже более двух лет", - прокомментировал эксперт. По словам Худалова, Япония никогда не входила в число значимых покупателей продукции "Алросы", но поставляла горное оборудование в Россию. Вместе с тем, отметил эксперт, в последние годы появились возможности приобретения запчастей для горной техники через посредников, да и китайские поставщики сегодня предлагают полный спектр горного оборудования, необходимого для работы отрасли, что позволяет заменять выходящий из строя либо устаревающий парк. Кроме того, "Алроса" заявляла, что планирует в несколько раз сократить долю импортной техники: соглашение с Минпромторгом РФ и отечественными машиностроительными предприятиями о поставках горного оборудования было заключено в рамках ПМЭФ-2024. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат, в 2021 году - 32,4 миллиона карат.
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санкции против рф, алроса, япония
санкции против РФ, Алроса, ЯПОНИЯ
14:23 21.06.2024
 
Эксперт назвал санкции Японии против "Алросы" формальностью

Эксперт Худалов: санкции Японии против "Алросы" носят декларативный характер

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПроизводство бриллиантов во Владивостоке
Производство бриллиантов во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Санкции Японии против алмазодобывающей "Алросы" носят декларативный характер, экономического сотрудничества между ними нет уже более двух лет, прокомментировал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов.
Накануне МИД Японии опубликовал новый санкционный список, в который вошли 41 компания и 11 физлиц из России. Под ограничения в том числе попала алмазодобывающая компания "Алроса".
"Санкции Японии против "Алросы" скорее носят декларативный характер, так как реального бизнеса с Японией у компании нет уже более двух лет", - прокомментировал эксперт.
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По словам Худалова, Япония никогда не входила в число значимых покупателей продукции "Алросы", но поставляла горное оборудование в Россию. Вместе с тем, отметил эксперт, в последние годы появились возможности приобретения запчастей для горной техники через посредников, да и китайские поставщики сегодня предлагают полный спектр горного оборудования, необходимого для работы отрасли, что позволяет заменять выходящий из строя либо устаревающий парк.
Кроме того, "Алроса" заявляла, что планирует в несколько раз сократить долю импортной техники: соглашение с Минпромторгом РФ и отечественными машиностроительными предприятиями о поставках горного оборудования было заключено в рамках ПМЭФ-2024.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат, в 2021 году - 32,4 миллиона карат.
 
санкции против РФАлросаЯПОНИЯ
 
 
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