https://1prime.ru/20240621/sanktsii-849389590.html
ЕС намерен ввести санкции против 27 грузовых судов, связанных с Россией
ЕС намерен ввести санкции против 27 грузовых судов, связанных с Россией - 21.06.2024, ПРАЙМ
ЕС намерен ввести санкции против 27 грузовых судов, связанных с Россией
Евросоюз планирует запретить вход в свои порты 27 судам в рамках нового пакета санкций, передает EUobserver со ссылкой на внутренний документ. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T16:16+0300
2024-06-21T16:16+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Евросоюз планирует запретить вход в свои порты 27 судам в рамках нового пакета санкций, передает EUobserver со ссылкой на внутренний документ.Под ограничения могут попасть 27 грузовых судов, 11 из которых связаны с Россией. Среди них суда "Красноярск", "Енисей", "Крымск", "Калининград", "Кемерово", Koryak FSU, Lady R, Maia-1, M/V Angara, M/V Maria, и Saam FSU.Отмечается, что оставшиеся суда зарегистрированы в Камеруне, Панаме, Сингапуре, Габоне, Коморских островах, Гвинее-Бисау и на Островах Кука.Ранее представители Евросоюза достигли согласия по 14-му пакету антироссийских санкций, который будет окончательно утвержден 24 июня на заседании Совета ЕС по иностранным делам.Пакет будет включать ограничения, касающиеся военно-промышленного комплекса, финансового и энергетического секторов, а также новые персональные рестрикции.
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россия, ес
ЕС намерен ввести санкции против 27 грузовых судов, связанных с Россией
EUobserver: ЕС введет санкции против 27 грузовых судов, 11 из них принадлежат РФ
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Евросоюз планирует запретить вход в свои порты 27 судам в рамках нового пакета санкций, передает EUobserver со ссылкой на внутренний документ.
Под ограничения могут попасть 27 грузовых судов, 11 из которых связаны с Россией. Среди них суда "Красноярск", "Енисей", "Крымск", "Калининград", "Кемерово", Koryak FSU, Lady R, Maia-1, M/V Angara, M/V Maria, и Saam FSU.
Отмечается, что оставшиеся суда зарегистрированы в Камеруне, Панаме, Сингапуре, Габоне, Коморских островах, Гвинее-Бисау и на Островах Кука.
Ранее представители Евросоюза достигли согласия по 14-му пакету антироссийских санкций, который будет окончательно утвержден 24 июня на заседании Совета ЕС по иностранным делам.
Пакет будет включать ограничения, касающиеся военно-промышленного комплекса, финансового и энергетического секторов, а также новые персональные рестрикции.
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