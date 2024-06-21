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ЕС намерен ввести санкции против 27 грузовых судов, связанных с Россией - 21.06.2024, ПРАЙМ
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ЕС намерен ввести санкции против 27 грузовых судов, связанных с Россией
ЕС намерен ввести санкции против 27 грузовых судов, связанных с Россией - 21.06.2024, ПРАЙМ
ЕС намерен ввести санкции против 27 грузовых судов, связанных с Россией
Евросоюз планирует запретить вход в свои порты 27 судам в рамках нового пакета санкций, передает EUobserver со ссылкой на внутренний документ. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T16:16+0300
2024-06-21T16:22+0300
россия
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Евросоюз планирует запретить вход в свои порты 27 судам в рамках нового пакета санкций, передает EUobserver со ссылкой на внутренний документ.Под ограничения могут попасть 27 грузовых судов, 11 из которых связаны с Россией. Среди них суда "Красноярск", "Енисей", "Крымск", "Калининград", "Кемерово", Koryak FSU, Lady R, Maia-1, M/V Angara, M/V Maria, и Saam FSU.Отмечается, что оставшиеся суда зарегистрированы в Камеруне, Панаме, Сингапуре, Габоне, Коморских островах, Гвинее-Бисау и на Островах Кука.Ранее представители Евросоюза достигли согласия по 14-му пакету антироссийских санкций, который будет окончательно утвержден 24 июня на заседании Совета ЕС по иностранным делам.Пакет будет включать ограничения, касающиеся военно-промышленного комплекса, финансового и энергетического секторов, а также новые персональные рестрикции.
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россия, ес
РОССИЯ, ЕС
16:16 21.06.2024 (обновлено: 16:22 21.06.2024)
 
ЕС намерен ввести санкции против 27 грузовых судов, связанных с Россией

EUobserver: ЕС введет санкции против 27 грузовых судов, 11 из них принадлежат РФ

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Евросоюз планирует запретить вход в свои порты 27 судам в рамках нового пакета санкций, передает EUobserver со ссылкой на внутренний документ.
Под ограничения могут попасть 27 грузовых судов, 11 из которых связаны с Россией. Среди них суда "Красноярск", "Енисей", "Крымск", "Калининград", "Кемерово", Koryak FSU, Lady R, Maia-1, M/V Angara, M/V Maria, и Saam FSU.
Отмечается, что оставшиеся суда зарегистрированы в Камеруне, Панаме, Сингапуре, Габоне, Коморских островах, Гвинее-Бисау и на Островах Кука.
Ранее представители Евросоюза достигли согласия по 14-му пакету антироссийских санкций, который будет окончательно утвержден 24 июня на заседании Совета ЕС по иностранным делам.
Пакет будет включать ограничения, касающиеся военно-промышленного комплекса, финансового и энергетического секторов, а также новые персональные рестрикции.
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
В ЕС допустили изменение механизма продления санкций против России
13:42
 
РОССИЯЕС
 
 
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