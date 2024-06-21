https://1prime.ru/20240621/sber-849371273.html

Сбербанк откроет более 40 офисов в новых регионах России

Сбербанк откроет более 40 офисов в новых регионах России - 21.06.2024, ПРАЙМ

Сбербанк откроет более 40 офисов в новых регионах России

Сбербанк на следующей неделе откроет 46 офисов в новых регионах РФ - ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба банка. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T09:59+0300

2024-06-21T09:59+0300

2024-06-21T09:59+0300

россия

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d77ae5e528e6cf6debee6e15242fa3be.jpg

МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Сбербанк на следующей неделе откроет 46 офисов в новых регионах РФ - ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба банка. "На следующей неделе "Сбер" откроет 46 офисов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Речь идет о четырех полноформатных отделениях "Сбера" (ДНР, ЛНР), 26 офисах на площадках партнеров, в том числе в МФЦ, а также 16 мобильных офисах", отмечается в сообщении. "Также за следующую неделю мы доведем число наших банкоматов в ДНР и ЛНР до 65 устройств. В полноформатных отделениях розничным и корпоративным клиентам будет доступен весь перечень продуктов и операций: дебетовые карты, кредитные продукты для физлиц, включая ипотеку, валютообменные операции, кредитные продукты для бизнеса, торговый эквайринг, бизнес-карты и т.д", - добавляется там же. В партнерских и мобильных офисах розничные клиенты смогут получить основные продукты и услуги банка: карты, платежи, потребительские кредиты и так далее, сообщает пресс-служба банка.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк