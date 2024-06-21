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Сбербанк откроет более 40 офисов в новых регионах России - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк откроет более 40 офисов в новых регионах России
Сбербанк откроет более 40 офисов в новых регионах России - 21.06.2024, ПРАЙМ
Сбербанк откроет более 40 офисов в новых регионах России
Сбербанк на следующей неделе откроет 46 офисов в новых регионах РФ - ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба банка. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T09:59+0300
2024-06-21T09:59+0300
россия
сбербанк
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Сбербанк на следующей неделе откроет 46 офисов в новых регионах РФ - ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба банка. "На следующей неделе "Сбер" откроет 46 офисов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Речь идет о четырех полноформатных отделениях "Сбера" (ДНР, ЛНР), 26 офисах на площадках партнеров, в том числе в МФЦ, а также 16 мобильных офисах", отмечается в сообщении. "Также за следующую неделю мы доведем число наших банкоматов в ДНР и ЛНР до 65 устройств. В полноформатных отделениях розничным и корпоративным клиентам будет доступен весь перечень продуктов и операций: дебетовые карты, кредитные продукты для физлиц, включая ипотеку, валютообменные операции, кредитные продукты для бизнеса, торговый эквайринг, бизнес-карты и т.д", - добавляется там же. В партнерских и мобильных офисах розничные клиенты смогут получить основные продукты и услуги банка: карты, платежи, потребительские кредиты и так далее, сообщает пресс-служба банка.
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россия, сбербанк
РОССИЯ, Сбербанк
09:59 21.06.2024
 
Сбербанк откроет более 40 офисов в новых регионах России

Сбербанк на следующей неделе откроет 46 офисов в новых регионах России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Сбербанк на следующей неделе откроет 46 офисов в новых регионах РФ - ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба банка.
"На следующей неделе "Сбер" откроет 46 офисов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Речь идет о четырех полноформатных отделениях "Сбера" (ДНР, ЛНР), 26 офисах на площадках партнеров, в том числе в МФЦ, а также 16 мобильных офисах", отмечается в сообщении.
"Также за следующую неделю мы доведем число наших банкоматов в ДНР и ЛНР до 65 устройств. В полноформатных отделениях розничным и корпоративным клиентам будет доступен весь перечень продуктов и операций: дебетовые карты, кредитные продукты для физлиц, включая ипотеку, валютообменные операции, кредитные продукты для бизнеса, торговый эквайринг, бизнес-карты и т.д", - добавляется там же.
В партнерских и мобильных офисах розничные клиенты смогут получить основные продукты и услуги банка: карты, платежи, потребительские кредиты и так далее, сообщает пресс-служба банка.
 
РОССИЯСбербанк
 
 
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