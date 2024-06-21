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В Черногории зафиксировали крупный сбой в работе интернета

В Черногории зафиксировали крупный сбой в работе интернета - 21.06.2024, ПРАЙМ

В Черногории зафиксировали крупный сбой в работе интернета

Крупный сбой работы интернета наблюдается в Черногории из-за пожара на ЛЭП. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T18:00+0300

2024-06-21T18:00+0300

2024-06-21T18:00+0300

энергетика

черногория

интернет

лэп

сбой

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Крупный сбой работы интернета наблюдается в Черногории из-за пожара на ЛЭП. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. Ранее Черногорская система электроснабжения (CEDIS) проинформировала, что пожар на магистральной ЛЭП в стране в пятницу привел к отключению электроэнергии в большей части страны, а также в регионах соседних стран. "Данные показывают масштабные сбои в работе интернет-связи в Черногории, отмечаемые на фоне перебоев подачи электроэнергии", — сказано в публикации NetBlocks в соцсети X.

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черногория, интернет, лэп, сбой