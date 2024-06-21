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В Черногории зафиксировали крупный сбой в работе интернета - 21.06.2024, ПРАЙМ
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В Черногории зафиксировали крупный сбой в работе интернета
В Черногории зафиксировали крупный сбой в работе интернета - 21.06.2024, ПРАЙМ
В Черногории зафиксировали крупный сбой в работе интернета
Крупный сбой работы интернета наблюдается в Черногории из-за пожара на ЛЭП. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T18:00+0300
2024-06-21T18:00+0300
энергетика
черногория
интернет
лэп
сбой
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Крупный сбой работы интернета наблюдается в Черногории из-за пожара на ЛЭП. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. Ранее Черногорская система электроснабжения (CEDIS) проинформировала, что пожар на магистральной ЛЭП в стране в пятницу привел к отключению электроэнергии в большей части страны, а также в регионах соседних стран. "Данные показывают масштабные сбои в работе интернет-связи в Черногории, отмечаемые на фоне перебоев подачи электроэнергии", — сказано в публикации NetBlocks в соцсети X.
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черногория, интернет, лэп, сбой
Энергетика, ЧЕРНОГОРИЯ, интернет, ЛЭП, сбой
18:00 21.06.2024
 
В Черногории зафиксировали крупный сбой в работе интернета

NetBlocks: в Черногории произошел крупный сбой интернета из-за пожара на ЛЭП

© fotolia.com / TravelPhotographyЧерногория
Черногория - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© fotolia.com / TravelPhotography
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Крупный сбой работы интернета наблюдается в Черногории из-за пожара на ЛЭП. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
Ранее Черногорская система электроснабжения (CEDIS) проинформировала, что пожар на магистральной ЛЭП в стране в пятницу привел к отключению электроэнергии в большей части страны, а также в регионах соседних стран.
"Данные показывают масштабные сбои в работе интернет-связи в Черногории, отмечаемые на фоне перебоев подачи электроэнергии", — сказано в публикации NetBlocks в соцсети X.
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ЭнергетикаЧЕРНОГОРИЯинтернетЛЭПсбой
 
 
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