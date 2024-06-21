Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз оценил долю отечественной сельхозтехники в России - 21.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240621/selkhoztekhnika-849377995.html
Минсельхоз оценил долю отечественной сельхозтехники в России
Минсельхоз оценил долю отечественной сельхозтехники в России - 21.06.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз оценил долю отечественной сельхозтехники в России
Доля отечественной сельхозтехники в России составляет 75%, необходимо работать над тем, что объем импортной техники снижался, заявил глава Минсельхоза РФ Оксана | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T12:12+0300
2024-06-21T12:12+0300
россия
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/83339/53/833395317_0:285:3073:2013_1920x0_80_0_0_82e9e9380c198ddaddfc9a7bf57c47a1.jpg
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 21 июня - ПРАЙМ. Доля отечественной сельхозтехники в России составляет 75%, необходимо работать над тем, что объем импортной техники снижался, заявил глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "У нас есть наша техника (сельскохозяйственная - ред.). Доля нашей техники достаточно высока… Мы совместно считали: 75% - это наша техника", - сообщила она в ходе выступления на Всероссийском дне поля. "Позиция Минпромторга, и мы ее поддерживаем, как и по семенам, что надо переходить на отечественную технику, это просто слегка длительный процесс, надо к этому стремимся, и мы сейчас для этого предпринимаем все усилия… Мы стремимся к тому чтобы доля импортной техники, в том числе китайской, была минимальной", - добавила глава министерства. Лут также отметила, что Минпромторг РФ хочет повысить утильсбор для сельхозтехники, однако Минсельхоз не согласовал первоначальный план и была достигнута договоренность о том, чтобы повышение было постепенным и внутренний рынок не пострадал.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83339/53/833395317_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_5dd1762541ec311e7adc42f46227ee2e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минсельхоз
РОССИЯ, Минсельхоз
12:12 21.06.2024
 
Минсельхоз оценил долю отечественной сельхозтехники в России

Минсельхоз: доля отечественной сельхозтехники в России составляет 75%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосевная риса в Краснодарском крае
Посевная риса в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 21 июня - ПРАЙМ. Доля отечественной сельхозтехники в России составляет 75%, необходимо работать над тем, что объем импортной техники снижался, заявил глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"У нас есть наша техника (сельскохозяйственная - ред.). Доля нашей техники достаточно высока… Мы совместно считали: 75% - это наша техника", - сообщила она в ходе выступления на Всероссийском дне поля.
"Позиция Минпромторга, и мы ее поддерживаем, как и по семенам, что надо переходить на отечественную технику, это просто слегка длительный процесс, надо к этому стремимся, и мы сейчас для этого предпринимаем все усилия… Мы стремимся к тому чтобы доля импортной техники, в том числе китайской, была минимальной", - добавила глава министерства.
Лут также отметила, что Минпромторг РФ хочет повысить утильсбор для сельхозтехники, однако Минсельхоз не согласовал первоначальный план и была достигнута договоренность о том, чтобы повышение было постепенным и внутренний рынок не пострадал.
 
РОССИЯМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала