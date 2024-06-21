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Минсельхоз оценил долю отечественной сельхозтехники в России
Минсельхоз оценил долю отечественной сельхозтехники в России - 21.06.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз оценил долю отечественной сельхозтехники в России
Доля отечественной сельхозтехники в России составляет 75%, необходимо работать над тем, что объем импортной техники снижался, заявил глава Минсельхоза РФ Оксана | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T12:12+0300
2024-06-21T12:12+0300
2024-06-21T12:12+0300
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 21 июня - ПРАЙМ. Доля отечественной сельхозтехники в России составляет 75%, необходимо работать над тем, что объем импортной техники снижался, заявил глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "У нас есть наша техника (сельскохозяйственная - ред.). Доля нашей техники достаточно высока… Мы совместно считали: 75% - это наша техника", - сообщила она в ходе выступления на Всероссийском дне поля. "Позиция Минпромторга, и мы ее поддерживаем, как и по семенам, что надо переходить на отечественную технику, это просто слегка длительный процесс, надо к этому стремимся, и мы сейчас для этого предпринимаем все усилия… Мы стремимся к тому чтобы доля импортной техники, в том числе китайской, была минимальной", - добавила глава министерства. Лут также отметила, что Минпромторг РФ хочет повысить утильсбор для сельхозтехники, однако Минсельхоз не согласовал первоначальный план и была достигнута договоренность о том, чтобы повышение было постепенным и внутренний рынок не пострадал.
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россия, минсельхоз
Минсельхоз оценил долю отечественной сельхозтехники в России
Минсельхоз: доля отечественной сельхозтехники в России составляет 75%
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 21 июня - ПРАЙМ. Доля отечественной сельхозтехники в России составляет 75%, необходимо работать над тем, что объем импортной техники снижался, заявил глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"У нас есть наша техника (сельскохозяйственная - ред.). Доля нашей техники достаточно высока… Мы совместно считали: 75% - это наша техника", - сообщила она в ходе выступления на Всероссийском дне поля.
"Позиция Минпромторга, и мы ее поддерживаем, как и по семенам, что надо переходить на отечественную технику, это просто слегка длительный процесс, надо к этому стремимся, и мы сейчас для этого предпринимаем все усилия… Мы стремимся к тому чтобы доля импортной техники, в том числе китайской, была минимальной", - добавила глава министерства.
Лут также отметила, что Минпромторг РФ хочет повысить утильсбор для сельхозтехники, однако Минсельхоз не согласовал первоначальный план и была достигнута договоренность о том, чтобы повышение было постепенным и внутренний рынок не пострадал.