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Глазури здесь тихие: потребители распробовали шоколад эконом-класса - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Глазури здесь тихие: потребители распробовали шоколад эконом-класса
Глазури здесь тихие: потребители распробовали шоколад эконом-класса - 21.06.2024, ПРАЙМ
Глазури здесь тихие: потребители распробовали шоколад эконом-класса
В связи с резким ростом цен на шоколад, потребители и бизнес активно ищут бюджетную замену, пишет "Коммерсантъ". | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T10:35+0300
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россия
шоколад
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. В связи с резким ростом цен на шоколад, потребители и бизнес активно ищут бюджетную замену, пишет "Коммерсантъ".Согласно изданию, самой быстрорастущей категорией среди товаров повседневного спроса за последний год стали вафли в шоколаде, рост продаж которых достиг 40 процентов.Отмечается, что вафли в шоколаде активно вытесняют шоколадные батончики, но эксперты полагают, что эта тенденция может быть временной. Вафли в шоколаде представлены как местными, так и зарубежными брендами, включая Goodmix, Alpella и Dido, и за год их ассортимент вырос на 52,5%.Кроме того, по данным Росстата за апрель 2024 года, цены на вафли выросли на 1,69% по сравнению с мартом, на шоколад и кондитерские сахаристые изделия - на 6,82%, на глазированные конфеты - на 8%.Однако другие специалисты не считают, что интерес к вафлям будет долгосрочным. Они предполагают, что скоро рост продаж в этой категории достигнет плато и замедлится. По этой причине, текущую тенденцию можно охарактеризовать как временное явление, заключили в "Ъ".
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россия, шоколад
РОССИЯ, шоколад
10:35 21.06.2024 (обновлено: 10:42 21.06.2024)
 
Глазури здесь тихие: потребители распробовали шоколад эконом-класса

"Коммерсантъ": потребители распробовали шоколад эконом-класса

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПроизводство кондитерских изделий на фабриках "Красный Октябрь" и "Бабаевский"
Производство кондитерских изделий на фабриках Красный Октябрь и Бабаевский - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. В связи с резким ростом цен на шоколад, потребители и бизнес активно ищут бюджетную замену, пишет "Коммерсантъ".
Согласно изданию, самой быстрорастущей категорией среди товаров повседневного спроса за последний год стали вафли в шоколаде, рост продаж которых достиг 40 процентов.
Отмечается, что вафли в шоколаде активно вытесняют шоколадные батончики, но эксперты полагают, что эта тенденция может быть временной. Вафли в шоколаде представлены как местными, так и зарубежными брендами, включая Goodmix, Alpella и Dido, и за год их ассортимент вырос на 52,5%.
Кроме того, по данным Росстата за апрель 2024 года, цены на вафли выросли на 1,69% по сравнению с мартом, на шоколад и кондитерские сахаристые изделия - на 6,82%, на глазированные конфеты - на 8%.
Однако другие специалисты не считают, что интерес к вафлям будет долгосрочным. Они предполагают, что скоро рост продаж в этой категории достигнет плато и замедлится. По этой причине, текущую тенденцию можно охарактеризовать как временное явление, заключили в "Ъ".
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