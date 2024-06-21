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Минобороны Словакии не нашло документ о правомерности передачи Украине ПВО

Минобороны Словакии не нашло документ о правомерности передачи Украине ПВО - 21.06.2024, ПРАЙМ

Минобороны Словакии не нашло документ о правомерности передачи Украине ПВО

Минобороны Словакии не смогло найти документ, подтверждающий законность передачи истребителей МиГ-29 и систем ПВО Украине бывшим руководством ведомства. Об этом | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T13:24+0300

2024-06-21T13:24+0300

2024-06-21T13:24+0300

вооружения

словакия

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оружие

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БРАТИСЛАВА, 21 июн - ПРАЙМ. Минобороны Словакии не смогло найти документ, подтверждающий законность передачи истребителей МиГ-29 и систем ПВО Украине бывшим руководством ведомства. Об этом заявил госсекретарь оборонного ведомства Игор Мелихер."Мы пришли к выводу о том, что этого (юридического) анализа не существует, его нигде в министерстве обороны нет", — отметил он.По словам Мелихера, передача истребителей и систем ПВО Украине является саботажем и нарушением обязанностей бывшим руководством. В отношении бывшего министра обороны Словакии Ярослава Надя будут приняты меры.Он также заявил, что будут поданы заявления в правоохранительные органы по подозрению в совершении государственной измены, злоупотреблении властью и необоснованном управлении имуществом.Ранее оборонное ведомство страны отмечало, что передача Украине истребителей МиГ-29 была незаконна, так как конституция Словакии запрещает отставному правительству принимать внешнеполитические решения такого масштаба.

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словакия, украина, оружие