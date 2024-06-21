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Голикова оценила влияние изменения инфляции на рост соцвыплат
Голикова оценила влияние изменения инфляции на рост соцвыплат - 21.06.2024, ПРАЙМ
Голикова оценила влияние изменения инфляции на рост соцвыплат
При изменении фактической инфляции увеличение размера выплат, которые зависят от ее уровня, - минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума,... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:59+0300
2024-06-21T13:59+0300
2024-06-21T13:59+0300
экономика
россия
инфляция
соцвыплаты
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. При изменении фактической инфляции увеличение размера выплат, которые зависят от ее уровня, - минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, индексации пенсий и других, будет также меняться, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Соответственно пока, формируя бюджет, мы считаем все выплаты, которые зависят от фактической инфляции, исходя из 5,1%. Если эта цифра будет меняться, значит будет меняться всë и все, соответственно, расходы", - сказала Голикова журналистам. Она объяснила, что это затронет и МРОТ, и прожиточный минимум, и индексацию пенсий. Вице-премьер отметила, что прогноз социально-экономического развития, который ляжет в основу федерального бюджета на следующие три года, будет готов приблизительно в августе.
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россия, инфляция, соцвыплаты
Экономика, РОССИЯ, инфляция, соцвыплаты
Голикова оценила влияние изменения инфляции на рост соцвыплат
Голикова: изменение инфляции повлияет на размер роста соцвыплат
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. При изменении фактической инфляции увеличение размера выплат, которые зависят от ее уровня, - минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, индексации пенсий и других, будет также меняться, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Соответственно пока, формируя бюджет, мы считаем все выплаты, которые зависят от фактической инфляции, исходя из 5,1%. Если эта цифра будет меняться, значит будет меняться всë и все, соответственно, расходы", - сказала Голикова журналистам.
Она объяснила, что это затронет и МРОТ, и прожиточный минимум, и индексацию пенсий.
Вице-премьер отметила, что прогноз социально-экономического развития, который ляжет в основу федерального бюджета на следующие три года, будет готов приблизительно в августе.