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Голикова оценила влияние изменения инфляции на рост соцвыплат

Голикова оценила влияние изменения инфляции на рост соцвыплат - 21.06.2024, ПРАЙМ

Голикова оценила влияние изменения инфляции на рост соцвыплат

При изменении фактической инфляции увеличение размера выплат, которые зависят от ее уровня, - минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума,... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T13:59+0300

2024-06-21T13:59+0300

2024-06-21T13:59+0300

экономика

россия

инфляция

соцвыплаты

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. При изменении фактической инфляции увеличение размера выплат, которые зависят от ее уровня, - минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, индексации пенсий и других, будет также меняться, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Соответственно пока, формируя бюджет, мы считаем все выплаты, которые зависят от фактической инфляции, исходя из 5,1%. Если эта цифра будет меняться, значит будет меняться всë и все, соответственно, расходы", - сказала Голикова журналистам. Она объяснила, что это затронет и МРОТ, и прожиточный минимум, и индексацию пенсий. Вице-премьер отметила, что прогноз социально-экономического развития, который ляжет в основу федерального бюджета на следующие три года, будет готов приблизительно в августе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инфляция, соцвыплаты