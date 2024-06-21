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"Последний шанс". Турки отреагировали на мирную инициативу Путина

"Последний шанс". Турки отреагировали на мирную инициативу Путина - 21.06.2024, ПРАЙМ

"Последний шанс". Турки отреагировали на мирную инициативу Путина

Читатели турецкого портала Haber7 поддержали мирную инициативу президента России Владимира Путина и посоветовали Киеву прислушаться. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T15:11+0300

2024-06-21T15:11+0300

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политика

мирные переговоры

турция

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мир

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Читатели турецкого портала Haber7 поддержали мирную инициативу президента России Владимира Путина и посоветовали Киеву прислушаться.Ранее глава государства во время свой рабочей поездки во Вьетнам заявил, что Москва готова продолжать диалог с украинской стороной на базе переговоров, проведенных в Стамбуле и Минске. Он также добавил, что условия не будут действовать вечно. По мнению Путина, мирные переговоры в Стамбуле были сорваны Западом.Киев назвал условия "абсурдом" и добавил, что ничего нового президент России не сообщил.Пользователь "Бедный фермер" обращается к Украине и пишет, что предложение российского лидера может быть ее последним шансом. Читатель "Каре Мурат" согласен с заявлениями российской стороны, что Владимир Зеленский "пошел на поводу" у Европы и Соединенных Штатов. По мнению "Селима", главе киевского режима нужно "отказаться от любви к Западу", чтобы прекратить военные действия в своей стране. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Полный текст читайте на ИноСМИ >>

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мирные переговоры, турция, россия, украина, мир