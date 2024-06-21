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Могут, но не хотят: в Европе не заменили российский СПГ

Могут, но не хотят: в Европе не заменили российский СПГ - 21.06.2024, ПРАЙМ

Могут, но не хотят: в Европе не заменили российский СПГ

Финляндия и Швеция, хотя и могут найти альтернативу российскому сжиженному природному газу (СПГ), до сих пор не запретили его импорт из-за выгодных ценовых... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T12:43+0300

2024-06-21T12:43+0300

2024-06-21T12:43+0300

энергетика

спг

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Финляндия и Швеция, хотя и могут найти альтернативу российскому сжиженному природному газу (СПГ), до сих пор не запретили его импорт из-за выгодных ценовых условий, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.Ранее председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщила, что постпреды стран объединения в четверг согласовали новый пакет санкций против РФ. Четырнадцатый пакет "накладывает санкции на три российских СПГ-проекта", а также позволит Швеции и Финляндии разрывать контракты с российскими поставщиками сжиженного газа, передавало агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники."Для Финляндии Россия долгое время была основным и даже единственным поставщиком СПГ. Но ситуация резко изменилась в 2023 году... Дополнительный объем обеспечили США, Норвегия и даже Алжир. Швеция использует небольшой объем российского СПГ (около 70 тысяч тонн в год - это грузоподъемность одного крупного танкера) и в основном как бункеровочное топливо. И Россия далеко не единственный поставщик. Не менее крупные экспортеры - Норвегия и Нидерланды", - сказал собеседник агентства."Поэтому заместить Россию и в Финляндии и Швеции не так уж сложно. То, что этого до сих пор не произошло, связано, полагаю, с наличием долгосрочных контрактов и выгодными ценовыми условиями", - также пояснил он.По словам эксперта, основной источник поставок российского СПГ для этих стран - среднетоннажный завод "Криогаз-Высоцк". Для предприятия это одни из ключевых рынков сбыта (28% в прошлом году). Значительно меньшие объемы, по косвенным данным, могут отгружаться в эти страны также через бельгийский Зебрюгге с завода "Ямал-СПГ", предполагает Белогорьев."Криогаз-Высоцк" (51% у "Новатэка", 48,9% у Газпромбанка) расположен в порту Высоцк Балтийского моря в Ленинградской области. В марте 2019 года была запущена производственная линия завода на 660 тысяч тонн СПГ в год.

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спг, россия, финляндия, швеция