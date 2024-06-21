https://1prime.ru/20240621/ssha-849378788.html

США разрешили ВСУ бить по территории РФ не только у Харькова, сообщили СМИ

США разрешили ВСУ бить по территории РФ не только у Харькова, сообщили СМИ - 21.06.2024, ПРАЙМ

США разрешили ВСУ бить по территории РФ не только у Харькова, сообщили СМИ

Вашингтон считает допустимым использование ВСУ поставляемых американских вооружений для нанесения ударов по любым российским силам, которые осуществляют атаки... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T12:29+0300

2024-06-21T12:29+0300

2024-06-21T12:29+0300

политика

вооружение

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украина

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Вашингтон считает допустимым использование ВСУ поставляемых американских вооружений для нанесения ударов по любым российским силам, которые осуществляют атаки через границу, пишет издание Politico со ссылкой на источники.Чиновники из американской администрации прокомментировали Politico слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сказавшего, что разрешение ВСУ использовать американское оружие для ударов по РФ действует в отношении всех территорий, на которых российская армия пересекает украинскую границу. Отмечается, что данное выступление не содержит в себе изменения политики Вашингтона с момента принятия решения о Харькове."Первоначально этот шаг характеризовался только в контексте продолжающегося харьковского наступления (российских сил — ред.), но это не исключало возможности нанесения удара в ответ на другие трансграничные атаки", — сказано в материале.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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вооружение, россия, украина, сша