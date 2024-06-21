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В Кремле не сомневаются, что США "надавят" на партнеров России

В Кремле не сомневаются, что США "надавят" на партнеров России - 21.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле не сомневаются, что США "надавят" на партнеров России

США будут оказывать давление на партнеров России, это не вызывает сомнений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T13:51+0300

2024-06-21T13:51+0300

2024-06-21T13:51+0300

политика

дмитрий песков

владимир путин

сша

вьетнам

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. США будут оказывать давление на партнеров России, это не вызывает сомнений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.На этой неделе президент России Владимир Путин посетил с государственными визитами КНДР и Вьетнам. Пескову задали вопрос, может ли Вашингтон оказать давление на Ханой."То, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на всех наших партнеров, у нас не вызывает сомнения", - ответил пресс-секретарь президента России.При этом он подчеркнул, что Москва предлагает сотрудничество, которое лишено конфронтационности против других государств, носит взаимовыгодный характер и отвечает интересам всех сторон.

https://1prime.ru/20240619/peskov-849303064.html

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дмитрий песков, владимир путин, сша, вьетнам