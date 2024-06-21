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В Кремле не сомневаются, что США "надавят" на партнеров России
В Кремле не сомневаются, что США "надавят" на партнеров России - 21.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле не сомневаются, что США "надавят" на партнеров России
США будут оказывать давление на партнеров России, это не вызывает сомнений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T13:51+0300
2024-06-21T13:51+0300
2024-06-21T13:51+0300
политика
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. США будут оказывать давление на партнеров России, это не вызывает сомнений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.На этой неделе президент России Владимир Путин посетил с государственными визитами КНДР и Вьетнам. Пескову задали вопрос, может ли Вашингтон оказать давление на Ханой."То, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на всех наших партнеров, у нас не вызывает сомнения", - ответил пресс-секретарь президента России.При этом он подчеркнул, что Москва предлагает сотрудничество, которое лишено конфронтационности против других государств, носит взаимовыгодный характер и отвечает интересам всех сторон.
https://1prime.ru/20240619/peskov-849303064.html
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дмитрий песков, владимир путин, сша, вьетнам
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, США, ВЬЕТНАМ
В Кремле не сомневаются, что США "надавят" на партнеров России
Песков: у Кремля нет сомнений, что США будут оказывать давление на всех партнеров РФ
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. США будут оказывать давление на партнеров России, это не вызывает сомнений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На этой неделе президент России Владимир Путин посетил с государственными визитами КНДР и Вьетнам.
Пескову задали вопрос, может ли Вашингтон оказать давление на Ханой.
"То, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на всех наших партнеров, у нас не вызывает сомнения", - ответил пресс-секретарь президента России.
При этом он подчеркнул, что Москва предлагает сотрудничество, которое лишено конфронтационности против других государств, носит взаимовыгодный характер и отвечает интересам всех сторон.
Запад открыто заявляет о своей цели подавить Россию, заявил Песков